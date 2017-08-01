2017世界大學巧固球錦標賽 萬能科大台灣之光



(中央社訊息服務20170801 16:51:13)萬能科大台灣之光！第一屆世界大學巧固球錦標賽隊在新加坡經過三天(7/28-7/30)的激烈比賽後，以萬能科大為主要成員的中華代表隊八戰全勝榮獲冠軍！讓台灣在世界級的運動競賽中，留下冠軍的榮耀。



本屆比賽共有七國八隊參賽，在強敵環伺下中華代表隊以八戰全勝之姿拿下世界冠軍。領隊萬能科大學務長簡顯光指出，台灣巧固球的實力本來就不弱，屢次在各項國際賽中拿下優異的成績。代表隊教練傅國田老師更補充，台灣男、女巧固球代表隊過去30年來，分別只輸過一次，目前在國際巧固球積分榜上高居第一，現在又在第一屆世界大學錦標賽中拿下第一，繼續將這個第一名的光榮傳統延續下去。



萬能科大自接任大專院校巧固球委員會以來，致力發展巧固球運動，提供了學雜費全免，住宿減免等優異的獎補助措施。近年來萬能科大巧固球隊表現優異，拿下大專盃巧固球錦標賽冠軍，並成為首屆世界大學錦標賽中華代表隊主體。本次奪冠全體代表隊員都與有榮焉，就讀於萬能科大觀休二丁的隊長劉福慧同學表示，對於這次冠軍的成績感到非常的興奮，集訓的努力終究沒有白費，沒有眾人的支持與努力不會有今天的成績，真的很感謝學校以及所有師長、教練與隊友夥伴們的通力合作，替自己也替學校爭取了榮耀。



訊息來源：萬能科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218065.aspx