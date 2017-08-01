迎接世界最早的臥舖電車 鄭麗君及謝長廷出席臺日鐵道捐贈儀式



(中央社訊息服務20170801 16:43:28)日本JR東日本旅客鐵道公司今(1)日在大宮鐵道博物館舉行臥鋪電車捐贈國立臺灣博物館簽約儀式，將今年退役之583系臥鋪車廂2節贈送籌設中之臺北機廠鐵道博物館。在駐日本代表謝長廷陪同下，由JR東日本執行董事最明仁與國立臺灣博物館館長洪世佑簽署捐贈合作協議，文化部長鄭麗君及JR東日本常務董事西山隆雄簽署見証書。



部長鄭麗君表示，鐵路不僅是運輸工具，還因為連結社會せ激發想像，而同時承載著深刻且超越國界的文化意涵。鄭麗君並且引用日本文學家川端康城的小說＜雪國＞，以及臺灣鐵路130年來，累積超過一百處的鐵道文化資產，說明鐵道文化的內涵。



鄭部長指出，鄰近且擁有相同鐵路軌距的臺灣和日本，有許多接近的鐵道文化記憶。而此次JR東日本捐贈的583系，是具有開創性せ世界最早的臥舖電車，而臺灣過去有相同軌距與相似內裝的列車，但已在22年前於臺北機廠全數拆解。



鄭麗君強調，此次獲贈583系列車，使臥舖列車重回臺北機廠，從在地性的角度，是臺灣鐵道歷史的再現；從國際性的脈絡，則是臺日鐵道文化資產的連結，也豐富了世界鐵道文化的內涵。



鄭麗君除感謝JR東日本同意捐贈，以及謝長廷大使せ日本政界、民間人士、臺灣鐵道迷從旁的大力幫忙外，也介紹了文化部正推動的臺北機廠及鐵道部兩處鐵道相關博物館規劃，希望未來透過與大宮鐡道博物館持續合作，讓臺日文化交流更升溫。



謝長廷大使表示，非常高興參加JR東日本捐贈583系列車予文化部的儀式。許多臺灣鐵道迷來到大宮鐵道博物館參觀，相信未來日本鐵道迷也會想參觀臺北機廠，這將讓臺灣與日本的交流更密切。



JR東日本常務董事西山隆雄以自身經歷指出，台日鐵道在技術面及營運面都淵源深厚，尤其583系列車在推出當時是臥鋪電車上技術的一大突破，極為珍貴，承載許多日本人的旅情記憶，相信在台北機廠延續展示後，也會有許多日本鐵道迷，因為583系造訪臺北機廠和臺灣，為台日鐵道交流再創新里程碑。



背景資料



583系列車



583系是日本國鐵在1967-1968年間推出的「寢台電車」（臥舖電車），是世界第一款以電力驅動的臥車。白天可當一般列車使用，晚上則可以把座椅變成臥舖，故可以「晝夜兼行」方式營運。2017年4月8日開行最後班次後榮退。



臺鐵的臥舖列車



1922年，臺灣便有臥車服務，並區分為一等、二等、三等三種車廂級距。1960年代，臺鐡的臥舖列車由木造改為鋼體。隨著臺灣南北交通時間縮短，臺鐵在1982年停駛臥車，西部幹線臥車車箱並於1995年全數拆解。



臺北機廠



新建於1935年的臺北機廠，是臺灣最重要的鐵路機廠。臺北機廠已全區指定古蹟，並將在文化部せ交通部せ臺鐡合作下逐步推動建置國家鐵道博物館。為推動文化資產教育，文化部並自2017年7月起推動團體預約導覽修復中的台北機廠，使民眾能見證古蹟修復的過程。(廣告)



訊息來源：文化部



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