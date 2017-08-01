北愛爾蘭24小時超馬世界盃 黃筱純刷新女子全國紀錄



(中央社訊息服務20170801 16:23:19)2017 IAU 24小時超馬世界盃於今年七月初在英國北愛爾蘭舉辦，中華代表隊飛越半個地球，與各國好手同場競賽。經過近一個月謹慎的成績審查與檢核，超馬協會正式宣布：台中女將黃筱純以219.179公里世界盃成績，突破超馬三冠后周玲君先前在臺北超馬所跑出的24小時女子全國紀錄！



在賽前，黃筱純對世界盃有許多的想像，覺得就像是超馬界的奧運。這次能擔任國手，對她來說是榮耀也是責任；但她沒有為此特別調整訓練，而是以平常心面對這份挑戰，堅持到底，享受過程。上半場她以一般的速度穩定向前，12小時跑出122.248公里。接下來的12小時中，會場大小狀況不斷，即時顯示系統故障、部分隊伍棄賽、夥伴狀況不佳等，讓選手們多少受到影響；黃筱純在夜幕中緊跟國際菁英跑者維持沉穩的步伐，繼續邁進。下半場的她加緊腳步，12小時跑出96.931公里，全程僅為了貼紮短暫進入補給站，其餘時間未曾停下來休息；最終以世界盃女子第23名219.179公里刷新由周玲君保持的24小時女子全國紀錄。



本屆的24小時世界盃相當精采，有許多東吳超馬的熟面孔，美國Katalin Nagy、德國Florian Reus、波蘭Andrzej Radzikowski等人。男子組成績部分，多次來臺參戰的日本新星石川佳彥在最終關頭超越瑞典Johan Steene，以270.870公里榮獲世界盃冠軍，並以29歲的年紀刷新世界盃奪冠最小年齡紀錄。女子組冠亞軍由波蘭女將Patrycja Bereznowska、Aleksandra Niwinska包辦，冠軍更一舉將女子世界記錄提高到259.991公里；而去年底曾來台的美國好手Katalin Nagy在世界盃248.970公里，突破了個人紀錄。



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訊息來源：中華民國超級馬拉松運動協會



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