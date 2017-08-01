2017新北市兒童藝術節「Hello Monsters!歡迎光臨怪獸島」 不只給你怪獸府中15還帶您走進怪獸、恐龍奇幻的冒險世界



(中央社訊息服務20170801 15:47:53)相信最近來到「府中15」看電影的朋友，都會發現「府中15」的建築物外觀多了一隻巨大的章魚怪，這是2017新北市兒童藝術節「Hello Monsters!歡迎光臨怪獸島」的裝置藝術，所推出的可愛怪獸公共藝術裝置，除了市民廣場上色彩繽紛的怪獸朋友，帶給大家豐富的想像力外，「府中15紀錄片放映院」八月也推出「萌獸大進擊」主題影展，邀請您和怪獸、恐龍一 起來探險，歡迎民眾前來觀影。



由德國、瑞士、瑞典三國合製的溫馨動畫片《小莫莉大冒險》，由馬提斯布魯、麥克艾格柏洛、泰德席格聯手執導。主角莫莉是隻小怪獸，同時也是獨生女，當爸媽準備孵出「小小怪」的時候，她滿心期待織了毛帽給寶寶當禮物，但爸媽卻忘記帶走她自己開車去蛋蛋島，留下莫莉和她唯一的玩伴艾迪森，於是莫莉決定與艾迪森踏上旅程，前往遙遠的蛋蛋島冒險。



日本 動畫《你看起來很好吃》，由藤森雅也執導，改編自繪本作家宮西達也的同名繪本，描述自認是草食性恐龍的哈特，某日發現自己是肉食性恐龍的事實，在難以承受刺激之下，牠決定離開家人獨自生活，碰巧遇到一個剛破殼而出的甲龍寶寶，哈特脫口說出：「你看起來很好吃」，甲龍寶寶卻誤會哈特是親生父親，並且替牠取名為「很好吃」，兩人開始一同生活，並產生親密的感情。



2017新北市兒童 藝術節，8月4日起至8月13日在市民廣場舉辦，府中15也推出一系列可愛動物和怪獸好片，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來看電影。8月萌獸大進擊，即日起開放購票，凡觀賞當月售票4場次並有機會參加親子天下《爸爸總是有辦法》童書抽獎，更多影展資訊請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，或電洽府中15 (02 )2965-7186。



訊息來源：新北市政府文化局



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