南臺科技大學參加「2017幸福點心創意賽」 榮獲全國總決賽學生組冠軍及季軍



(中央社訊息服務20170801 15:30:15)由經濟部工業局主辦委託食品工業研究所舉辦邁入第五年的「幸福點心創意競賽」,日前於台北市世貿一館「台灣美食展」舉辦頒獎典禮。今年競賽主題指定使用台灣在地鮮果為餡料,並於北、中、南、東等四區同步辦理初賽與複賽。近百組參賽作品經專業評選後選出職業、學生各10組進入決賽,南臺科技大學餐旅系學生在一百多隊的參賽隊伍中,由餐旅系蔡宏儒老師指導學生參賽,勇奪學生組總決賽冠軍及季軍。



南臺科技大學餐旅管理系主任黃旭怡表示,在校長戴謙及商管學院院長周德光帶領下,聘請許多餐旅專業師資,師資團隊除本身參加國際賽獲獎外,也多次訓練學生代表台灣參加各種西點烘焙、中餐、花式調酒等比賽,並獲得許多國際大獎,餐旅系有優秀師資與新穎完善實習設備,加上餐飲技術優質團隊,每年在各大餐飲相關技術比賽包含勞動部技能競賽、國際技能競賽台灣國手選拔賽與經濟部幸福點心競賽等,均榮獲無數大獎,為非常耀眼的比賽常勝軍。此次參加幸福點心榮獲冠軍參賽作品主題為「繽紛聖誕」,是由南臺科技大學餐旅系唐御芯及羅金平同學以台南在地的芒果及鳳梨入餡,果香四溢,並採用多種堅果做成塔類作品,勇奪總決賽冠軍,並獲得獎金2萬元;季軍參賽作品主題為「恭賀新年」,是由南臺科技大學餐旅系劉佩妤及洪于茹同學以香酥的塔皮當作鞭炮的包裝盒,裡面裝著少許的杏仁餡在搭上甜甜脆脆的餡料,外型以番茄乾排成鮮紅的鞭炮,讓整體呈現酸甜酥脆的口感。



南臺科技大學校長戴謙表示,南臺科技大學歷年來榮獲教育部教學卓越計畫與典範科技大學優質獎金,辦學成果深受各界肯定。餐旅系多位教師考取美國全英授課最高階國際餐旅教育證照Certified of Hospitality Educator (CHE),並擁有多項餐旅專業技術證照、國家餐旅相關考試命題委員與勞動部餐旅相關技能檢定學術科命題委員、國際技能競賽國際裁判等資格,餐旅系所屬之商管學院也獲得國際商管學院評鑑(AACSB)認證,不論在餐旅專業管理教育訓練及餐旅技藝之能力,皆能帶領學生與國際餐旅趨勢接軌。本次餐旅系兩隊同學經由蔡宏儒老師指導,結合課程所學及平日在校內經營恩烘焙坊磨練所發揮的創意與巧思,榮獲本屆經濟部工業局全國幸福點心競賽佳績,充分展現技職教育典範科技大學培養學生創意研發成果。



