南亞科新總部落成中央社 (2017-08-01 18:10)
南亞科（2408）斥資新台幣557億元興建的新總部1日落成，落成典禮由董事長吳嘉昭（左2）主持，行政院長林全（右2）到場致意。中央社記者張建中攝 106年8月1日
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