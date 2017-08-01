林全：環評不要拖 6年審不過不再現中央社 (2017-08-01 18:10)
行政院長林全出席南亞科新總部落成典禮，表示台灣有很嚴格環保要求，不怕環保標準嚴格，要減少不確定性，任何一個環評不要拖，不會再出現 6年審不過的環評案件。中央社記者張建中攝 106年8月1日
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