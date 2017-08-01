公家機關午後關冷氣首日 賀陳旦穿短袖中央社 (2017-08-01 17:58)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）花蓮和平電廠電塔被颱風吹倒，用電吃緊。行政院昨天宣布，今天起未來兩週，公家機關午後關閉冷氣2小時。交通部長賀陳旦說，他今天中午在辦公室就改穿短袖因應。
賀陳旦下午到記者室與媒體聊天，關切不開冷氣期間，媒體工作情形，他並說，如果記者室人太多，就多搬幾台風扇。
行政院要求全國公家機關，今天起未來兩週下午1時到3時，關閉冷氣，節約用電。1060801
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