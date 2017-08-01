澳洲破炸飛機陰謀 阿提哈德航空助調查中央廣播電台 (2017-08-01 16:32)
阿提哈德航空(Etihad Airways)今天(1日)表示，公司正在協助澳洲警方調查日前破獲的炸毀飛機陰謀。此時當局正在詳細檢查，從反恐突襲行動中取得的證據。
7月29日傍晚，已有4名男子在雪梨(Sydney)遭到逮捕。在調查人員搜查市區數棟房舍之際，澳洲各大國內與國際機場也都收緊維安。
澳洲當地媒體7月31日報導，這群尚未被起訴的男子計畫使用毒氣或偽裝成絞肉機的土製炸彈犯案，但警方並未證實這些陰謀的細節。
總部設在阿布達比(Abu Dhabi)的阿提哈德航空透過聲明表示，「阿提哈德航空的飛航安全團隊正在協助澳洲聯邦警署(Australian Federal Police)調查，事件正在進行中。」「阿提哈德完全遵守澳洲機場升高維安的措施，同時密切注意情勢。安全是航空公司的第一要務。」
在航空公司發布聲明的同時，雪梨的「每日電訊報」(Daily Telegraph)則有報導指出，1架載著多達5百人、飛往阿布達比的阿提哈德班機，是這份陰謀鎖定的目標。
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