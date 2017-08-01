菲律賓衛生部長巫比亞(Paulyn Ubial)今天(1日)在記者會上，引述聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)的資料表示，過去6年間，菲律賓已經成為亞太地區，感染愛滋病毒／後天免疫缺乏症候群(HIV/AIDS)成長率最快的國家，感染人數成長達140%。

截至2016年年底，菲國有1.05萬人感染俗稱愛滋病的人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus)，這同時也是1984年以來，菲國首度公布感染愛滋病毒人數最多的一次。此外，在2010年時，菲國感染愛滋病毒的人數為4,300人。

巫比亞在記者會上鼓勵民眾自動篩檢是否感染愛滋病毒，並在性行為時全程使用保險套，協助對抗愛滋病毒蔓延的問題。菲律賓單單在今年5月一個月，就新增1,098個感染愛滋病毒病例。

聯合國愛滋病規劃署亞太支援團隊主任莫菲(Eamonn Murphy)說，菲國政府若是能夠將重心放在已罹患愛滋病的患者，以及愛滋病感染率最高的地區，仍然能夠在2030年之前，結束愛滋病毒對菲國公眾健康的威脅。