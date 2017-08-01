為了響應節電，公家機關下午關閉冷氣2小時。醫師提醒，室內太濕熱也可能造成熱傷害，應保持通風、避免濕度過高，並且多補充水分；若是正服用鼻塞、過敏等抗組織胺藥物，因為會抑制排汗，應特別注意體溫變化。

花蓮民營和平電廠輸電塔因尼莎颱風影響倒塌，減供130萬瓩電量，約需2周才能修復。因應供電吃緊，行政院函請總統府、中央各部會以及縣市政府等公家機關響應節電，在輸電塔搶修完成前，每天下午1時至3時關閉冷氣。

台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部主任高偉峰表示，無論在室外或室內，溫度及濕度過高都有中暑等熱傷害的風險；若室內沒有冷氣空調，應吹電扇保持通風良好，維持適當濕度，並多補充水分，以避免熱傷害。

高偉峰指出，年長者及慢性病患者是熱傷害的高風險族群；若感冒、鼻塞，服用抗組織胺藥物，因會抑制排汗，也要注意體溫變化。高偉峰：『(原音)有一些抑制排汗的藥，體溫會上升的比較多一點。比較常見抑制排汗的藥包括鼻塞流鼻水的藥，抗過敏如止癢的抗組織胺，也容易抑制排汗，還有抑制腸胃蠕動的藥、帕金森氏症藥物，這些也比較容易抑制排汗。』

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡也表示，環境濕度、溫度都跟熱傷害有關，以環境濕度乘以0.1再加上室內溫度，如果超過40，就容易產生熱傷害；35至40則是警戒，必須小心。例如環境濕度為60%，乘以0.1為6，加上室內溫度攝氏28度為34，就在警戒邊緣。

朱柏齡說，每個人對熱的敏感性不一樣，處在同一環境，有些人覺得不熱，但比較敏感者可能就頭暈、嘔吐、心跳快，如果有熱傷害的症狀出現，就應立即離開到較涼快的地方。