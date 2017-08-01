外交部國際青年大使交流計畫今天(1日)舉行集訓開訓典禮，外交部次長吳志中致詞表示，配合政府「新南向政策」，今年計畫主軸訂為「台灣新世代，展望新南向」，要向新南向國家展現台灣青年充滿活力與熱情的優質形象，藉以提升年輕人的全球視野，並深化與參訪國家的實質友好關係。

外交部指出，為提升訪團出訪效益，將由資深外交官員率團，並邀請嫻熟新南向政策的學者參團，還會在集訓期間加強青年大使的交流職能，建構他們的溝通交流能力。

外交部說，這次集訓為期4週，預定從8月28日開始分別前往「印尼、菲律賓」、「泰國、馬來西亞」及「印度、新加坡」等6國進行10天的訪問交流。