新南向 外交部國際青年大使今開訓中央廣播電台 (2017-08-01 17:15)
外交部國際青年大使交流計畫今天(1日)舉行集訓開訓典禮，外交部次長吳志中致詞表示，配合政府「新南向政策」，今年計畫主軸訂為「台灣新世代，展望新南向」，要向新南向國家展現台灣青年充滿活力與熱情的優質形象，藉以提升年輕人的全球視野，並深化與參訪國家的實質友好關係。
外交部指出，為提升訪團出訪效益，將由資深外交官員率團，並邀請嫻熟新南向政策的學者參團，還會在集訓期間加強青年大使的交流職能，建構他們的溝通交流能力。
外交部說，這次集訓為期4週，預定從8月28日開始分別前往「印尼、菲律賓」、「泰國、馬來西亞」及「印度、新加坡」等6國進行10天的訪問交流。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
app開發．APP GPS．App 手機 程式設計．EDTOY 達文西 全腦開發．APP 不鏽鋼 熱水器．全腦開發．android app 程式設計．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．GOOGLE APP 3D
傳林全已請辭閣揆 行政院：沒這回事【中央社】
行政院節電不開冷氣 彰縣府：評估中【中央社】
吳朱「夢幻組合」挑戰艱困選區？ 綠委：太好了【NOWnews今日新聞】
劉文雄逝世 遺體送北市清真寺安置【中央社】
前立委許國泰：綠失民心崩盤 藍八成贏桃園【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》