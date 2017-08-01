新北人事異動 林芥佑調任機要顧問中央廣播電台 (2017-08-01 17:15)
新北市政府今天(1日)發布人事調整消息，新北市秘書處處長林芥佑轉任機要顧問，秘書處長一缺由新北市社會局長李麗圳接任。
新北市政府表示，林芥佑和李麗圳將於4日前就職。
林芥佑2016年7月由新北市新聞局長轉任秘書處長，1年後再度調任機要顧問。
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上一則：士官轉任少尉軍官 資格再放寬
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