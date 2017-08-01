新北市政府今天(1日)發布人事調整消息，新北市秘書處處長林芥佑轉任機要顧問，秘書處長一缺由新北市社會局長李麗圳接任。

新北市政府表示，林芥佑和李麗圳將於4日前就職。

林芥佑2016年7月由新北市新聞局長轉任秘書處長，1年後再度調任機要顧問。