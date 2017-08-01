親民黨副祕書長劉文雄不幸辭世，與劉文雄交好的台北市長柯文哲1日受訪時表示，「少了一個好朋友」。（圖／北市府提供）

親民黨副祕書長劉文雄昨不幸辭世，享壽64歲，與劉文雄交好的台北市長柯文哲今(1)日受訪時表示，「少了一個好朋友」，他也將親自前往悼念。柯文哲並說，因為回教的規定3天內要下葬，所以會很快排定，他一定會去。

劉文雄昨天傍晚於基隆長庚醫院辭世，享壽64歲，依回教（伊斯蘭）教規須於72小時內速葬、簡葬。

柯文哲下午在臉書貼文表示，劉文雄是大家的好朋友，他是一個幽默高EQ的人，即使在政論節目裡每個人討論得臉紅脖子粗，他還是從容應對、談笑風生，「這也是我應該向他學習的地方。」

柯文哲指出，劉文雄熱愛基隆這塊他生長的土地，也在基隆從政多年。雖然年過六十，但活力依舊，看起來依然是當年那個初入政壇、盡心盡力為家鄉服務的年輕人。

柯文哲說，從政以來，非常感謝劉文雄的幫忙，尤其是北市府推動的友善穆斯林政策，他都給予熱情的協助，也常常推薦他最愛的延吉街清真牛肉麵。「他的爽朗笑容，我們會永遠記得。」