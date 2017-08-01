中國國家主席習近平今天(1日)在「中國人民解放軍建軍90周年紀念大會」，強調「六個任何」，指「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。對此，民進黨發言人王閔生今天表示，任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心，不利兩岸大局的和平穩定。

王閔生強調，中華民國是一個主權獨立國家，台灣的前途應由兩千三百萬人，以民主方式共同決定。

王閔生指出，中國大陸必須正視中華民國存在事實、正視台灣社會的主流民意、正視台灣人民對於民主價值的信仰，尊重台灣民主體制和人民的選擇。

王閔生並說，兩岸的和平和發展應建立在彼此良性溝通和對話，增進相互了解上，共同維護區域和平，任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心，且不利兩岸大局的和平穩定。