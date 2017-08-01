英前外相：脫歐可能成為一場災難中央廣播電台 (2017-08-01 17:22)
英國保守黨前黨魁、前外交大臣赫格(William Hague)表示，英國正走向脫歐災難，可能成為英國現代史上最大的一場混亂，除非財政大臣韓蒙德(Philip Hammond)能夠成功的達成一項較不突兀的脫歐。
自從英國首相梅伊(Theresa May)在6月8日政治豪賭的大選中慘敗以來，內閣部長之間有關脫歐的步伐、聲調以及條款屢屢出現爭議，令人對脫歐的前景打上問號。
梅伊正面臨民眾的壓力，要她緩和與歐盟乾淨切割的計畫，也就是硬脫歐。
赫格表示，某些脫歐支持者低估了經濟急遽下滑，或脫歐談判可能陷於停滯的風險，這實在是危險。
赫格在每日電訊報(Daily Telegraph)上撰文說，脫歐有可能成為英國現代史上，最大的一場經濟、外交與憲政上的混亂，將對國家、政府、以及脫歐計畫本身，帶來不可知的後果。
關鍵字：
上一則：士官轉任少尉軍官 資格再放寬
下一則：士官轉任少尉軍官 資格再放寬
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
app開發．APP GPS．App 手機 程式設計．EDTOY 達文西 全腦開發．APP 不鏽鋼 熱水器．全腦開發．android app 程式設計．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．GOOGLE APP 3D
傳林全已請辭閣揆 行政院：沒這回事【中央社】
行政院節電不開冷氣 彰縣府：評估中【中央社】
吳朱「夢幻組合」挑戰艱困選區？ 綠委：太好了【NOWnews今日新聞】
劉文雄逝世 遺體送北市清真寺安置【中央社】
前立委許國泰：綠失民心崩盤 藍八成贏桃園【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》