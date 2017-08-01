英國保守黨前黨魁、前外交大臣赫格(William Hague)表示，英國正走向脫歐災難，可能成為英國現代史上最大的一場混亂，除非財政大臣韓蒙德(Philip Hammond)能夠成功的達成一項較不突兀的脫歐。

自從英國首相梅伊(Theresa May)在6月8日政治豪賭的大選中慘敗以來，內閣部長之間有關脫歐的步伐、聲調以及條款屢屢出現爭議，令人對脫歐的前景打上問號。

梅伊正面臨民眾的壓力，要她緩和與歐盟乾淨切割的計畫，也就是硬脫歐。

赫格表示，某些脫歐支持者低估了經濟急遽下滑，或脫歐談判可能陷於停滯的風險，這實在是危險。

赫格在每日電訊報(Daily Telegraph)上撰文說，脫歐有可能成為英國現代史上，最大的一場經濟、外交與憲政上的混亂，將對國家、政府、以及脫歐計畫本身，帶來不可知的後果。