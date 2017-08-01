為了補充基層軍官人力，國防部放寬士官轉任軍官的相關辦法。未來具大學學歷且服役滿1年以上、以及專科學歷服役滿3年以上的士官，只要申請核可並完成10週的分科教育後，就可以轉任少尉軍官。

為了彌補基層軍官人力不足，國防部將士官轉任軍官的辦法進行鬆綁，過去士官轉任軍官必須要報准核可並考上「專業軍官班」，但現在具大學以上學歷的士官，只要年資超過1年就可以申請轉任；如果是專科學歷的士官，年資超過3年也可以提出申請。

國防部人事整備處處長譚勇表示，過去士官轉任軍官，除了要報考「專業軍官班」外，還要接受長達32週的訓練，但現在只要通過申請，並完成10週的分科教育後，就可以轉任少尉軍官。譚勇說：『(原音)考量部隊資深士官雖然僅具大專學歷，但他的領導統御、值星勤務以及基地訓練、戰備演訓均表現優異，為了提供上述人員轉任軍官需求，我們規劃服役滿3年以上，經上校主官保薦，接受原官科專長分科教育，結訓合格後，分發所屬作戰區服役。』

不過，譚勇也說，要轉任軍官，在體位、智力以及年齡上也有相關限制，他強調，選才過程相當嚴謹。譚勇說：『(原音)20到35歲具大專以上學歷的志願役在營士官，資格限制是需合於國軍體格分類作業程序的標準體位1或2，國軍體能鑑測要合格且不能使用替代項目，智力測驗成績要達100分以上，近3年考績要甲等且無記過處分。』

國防部表示，在營士官轉任軍官的規劃，各單位核定共有1,000多位，目前雖然只有280多位報名，但軍方還是有信心達成目標。