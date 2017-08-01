士官轉任少尉軍官 資格再放寬中央廣播電台 (2017-08-01 17:26)
為了補充基層軍官人力，國防部放寬士官轉任軍官的相關辦法。未來具大學學歷且服役滿1年以上、以及專科學歷服役滿3年以上的士官，只要申請核可並完成10週的分科教育後，就可以轉任少尉軍官。
為了彌補基層軍官人力不足，國防部將士官轉任軍官的辦法進行鬆綁，過去士官轉任軍官必須要報准核可並考上「專業軍官班」，但現在具大學以上學歷的士官，只要年資超過1年就可以申請轉任；如果是專科學歷的士官，年資超過3年也可以提出申請。
國防部人事整備處處長譚勇表示，過去士官轉任軍官，除了要報考「專業軍官班」外，還要接受長達32週的訓練，但現在只要通過申請，並完成10週的分科教育後，就可以轉任少尉軍官。譚勇說：『(原音)考量部隊資深士官雖然僅具大專學歷，但他的領導統御、值星勤務以及基地訓練、戰備演訓均表現優異，為了提供上述人員轉任軍官需求，我們規劃服役滿3年以上，經上校主官保薦，接受原官科專長分科教育，結訓合格後，分發所屬作戰區服役。』
不過，譚勇也說，要轉任軍官，在體位、智力以及年齡上也有相關限制，他強調，選才過程相當嚴謹。譚勇說：『(原音)20到35歲具大專以上學歷的志願役在營士官，資格限制是需合於國軍體格分類作業程序的標準體位1或2，國軍體能鑑測要合格且不能使用替代項目，智力測驗成績要達100分以上，近3年考績要甲等且無記過處分。』
國防部表示，在營士官轉任軍官的規劃，各單位核定共有1,000多位，目前雖然只有280多位報名，但軍方還是有信心達成目標。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
app開發．APP GPS．App 手機 程式設計．EDTOY 達文西 全腦開發．APP 不鏽鋼 熱水器．全腦開發．android app 程式設計．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．GOOGLE APP 3D
傳林全已請辭閣揆 行政院：沒這回事【中央社】
行政院節電不開冷氣 彰縣府：評估中【中央社】
吳朱「夢幻組合」挑戰艱困選區？ 綠委：太好了【NOWnews今日新聞】
劉文雄逝世 遺體送北市清真寺安置【中央社】
前立委許國泰：綠失民心崩盤 藍八成贏桃園【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》