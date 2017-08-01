國民黨北市與屏縣黨部主委 請辭獲准中央社 (2017-08-01 17:15)
（中央社記者謝佳珍台北1日電）中國國民黨台北市黨部主委陳永仁及屏東縣黨部主委蘇清泉，因個人生涯規劃請辭，國民黨代理主席林政則准辭，於19日生效。
國民黨下午發布新聞稿表示，林政則特別嘉勉肯定陳永仁及蘇清泉在擔任主委期間，為黨辛勞所付出的犧牲與貢獻，且都能順利圓滿達成黨所交付的任務，林政則表達衷心感念。
在新聞稿中，林政則指出，陳永仁擔任台北市黨部主委期間，積極加強青年幹部的培養與養成，辦理三梯次「青年菁英共識營」，此外，推動全市區分部書記講習，強化基層組織運作，都是為黨培育英才、扎根基層的重要工作。
林政則說，近期台北市里長補選以及農會、農田水利會選舉，台北市黨部在陳永仁領導之下全力以赴，皆有亮麗成績的表現。
林政則指出，蘇清泉擔任主委期間，積極推動黨部志工化，聘請公職民代與優秀義務幹部擔任義務書記、主任，減少黨部人事開銷。在黨產凍結，黨工薪水發不出之際，蘇清泉代墊薪水給有財務壓力的黨部人員，各項辦公事務開銷，如不足的部分，都自掏腰包支付。1060801
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