大陸國家主席習近平1日在中國人民解放軍建軍90周年大會上強調，不允許中國領土分裂。民進黨認為，任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心。（圖／翻攝自新華社 ）

針對大陸國家主席習近平1日上午在北京人民大會堂發表重要談話強調，不允許分裂中國領土，民進黨發言人王閔生1日表示，中華民國是一個主權獨立國家，台灣的前途應由兩千三百萬人，以民主方式共同決定。

習近平提出「六個任何」，即「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨，在任何時候、以任何形式，把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」

對此，民進黨認為，「任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心。」

王閔生指出，中華民國是一個主權獨立國家，台灣的前途應由兩千三百萬人，以民主方式共同決定。中國大陸必須正視中華民國存在事實、正視台灣社會的主流民意、正視台灣人民對於民主價值的信仰，尊重台灣民主體制和人民的選擇。ㄒ

兩岸的和平和發展應建立在彼此良性溝通和對話，增進相互了解上，共同維護區域和平。任何恫嚇的語言，只會遠離台灣民心，不利兩岸大局的和平穩定。