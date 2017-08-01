國民黨今(1)日發出新聞稿指出，台北市黨部主委陳永仁及屏東縣黨部主委蘇清泉兩人，因個人生涯規畫提出請辭，目前已由國民黨代理主席林政則同意准辭，將於本月19日生效。。

國民黨地方黨部主委直選案正在研議中，預計8月9日送交中常會討論，並於8月20日通過，最快10月就可以進行改選。

台北市黨部主委陳永仁曾在郝龍斌擔任台北市長期間，出任副市長、市府祕書長等職務，與郝關係密切，被認為是黨內的挺郝派；屏東縣黨部主委蘇清泉則是在黨主席選舉期間，力挺洪秀柱，被評為是挺洪派。

對於陳、蘇請辭地方黨部主委職務，林政則分別肯定兩人貢獻；林稱，陳永仁擔任台北市黨部主委期間，積極加強青年幹部的培養與養成，辦理三梯次的「青年菁英共識營」，此外，推動全市區分部書記講習，強化基層組織運作；皆是為黨培育英才、扎根基層的重要工作。

蘇清泉則是在黨產凍結，黨工薪水發不出之際，代墊薪水給有財務壓力的黨部同仁，各項辦公事務開銷，如不足的部分，皆自掏腰包支付，林政則稱讚蘇是為黨無私奉獻。

