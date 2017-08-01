中共亞丁灣護航 第27批艦隊今出發中廣新聞網 (2017-08-01 17:10)
中共海軍第27批亞丁灣護航艦隊，今天(1號)上午從海南三亞出發，前往印度洋執行護航反海盜任務。
這批護航艦隊由飛彈驅逐艦「海口」、飛彈巡防艦「岳陽」，以及綜合補給艦「青海湖」號組成，其中「海口」和「青海湖」層執行過多次護航任務，「岳陽」艦則是首度參與。
自2008年以來，中共海軍已先後派出26梯次、70多艘次的護航艦隊，巡弋印度洋亞丁灣海域，隨艦部署陸戰隊員，執行反恐任務，八年多來陸續完成6400多航次的船舶護航，救護協助遇險船舶60多艘，也讓中共海軍保持在印度洋隨時都有兵力的狀態，顯示中共海軍的遠洋投射能力。(圖為「岳陽」艦，摘自「當代海軍」微信公眾號)
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