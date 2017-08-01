記者黃村杉／新北報導

烏來台車104年因遭蘇迪勒颱風重創影響而停駛，新北市都市計畫委員會7月31日召開第78次委員會議，審議通過配合烏來台車整建工程之都市計畫案，除請林管處再強化坡地及台車營運的安全管理，另台車位於水源管制區，針對基地污排水應予以妥處內化，避免影響南勢溪水源水質安全。

新北市政府城鄉發展局指出，烏來台車起站位於覽勝大橋西側，終點站鄰近烏來瀑布，長度約1.6公里，是串連烏來老街與烏來瀑布之間重要的觀光資源，因此將與中央共同努力打造烏來觀光亮點。

城鄉發展局表示，本次變更係配合整建工程需要，同時為徹底解決烏來台車之後續使用管理，以及因應地方觀光發展的需求，將台車設施涉及各種土地使用分區整合變更為「交通用地」，面積約1.61公頃，並配合整體發展所需，將其中0.85公頃交通用地，除供台車車站、車庫、保養廠及其他附屬相關設施使用。也同意供一般零售業、服務業、餐飲業使用，惟使用比例不得超過總樓地板面積之30%。