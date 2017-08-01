配合政策 宜縣府下午不開冷氣中央社 (2017-08-01 16:53)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）颱風尼莎吹倒花蓮民營和平電廠電塔，全台面臨限電危機。宜蘭縣代理縣長吳澤成今天說，縣府配合行政院政策，今天起每天下午1時至3時不開冷氣。
和平電廠鐵塔倒塌後，減供130萬瓩電量，約2週才能修復。行政院昨天下午發函總統府、中央各部會以及縣市政府等公家機關宣導，至搶修完成前，每天下午1時至3時關冷氣。台北市長柯文哲今天認為，這是奇怪的命令，只有在緊急事件才會下不合理命令，因此已規定北市府冷氣「該開就開」，但溫度控制在攝氏28度。
吳澤成說，遇到颱風災害，大家要共體時艱，且節省能源是好事，行政院有這樣政策要求，不外乎是希望度過這次電力難關，宜蘭縣政府會全力配合，讓國家順利運作。對於柯文哲配合度不高，他不予置評。
他表示，早期沒有冷氣、動不動就會汗流浹背，但這樣也是一樣在過日子，大家應該要訓練一下適應環境的能力；若民眾到縣府洽公時太熱，縣府會開電風扇給民眾吹。1060801
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