村民盼10多年 名間鄉大田橋通車中央社 (2017-08-01 16:50)
（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）期盼10多年，南投縣名間鄉大田橋今天通車，搭配連接道路形成單向環狀行車，改善交通，解決過去道路狹窄難會車問題。
名間鄉新街村大埔巷可通往彰南路，是居民進出及農產運輸要道，但巷道狹窄，多處路段無法會車，居民陳情多年，南投縣政府籌措新台幣200多萬元經費，施設大田橋及連接大埔巷的道路，形成單向環狀道路，今天舉辦通車典禮，南投縣長林明溱等人出席。
林明溱說，當地村民等待10多年，經縣府、縣議會、鄉公所相互配合，縣府籌措經費迅速完成橋梁鋪設，雖然橋面長度僅10多公尺，但卻充滿村民期盼，也使鳳梨、荔枝、香蕉、檸檬等農作物能順利運輸；就任後已投入10多億元建設地方，滿足縣民需求。
縣議員曾振炎說，未建造大田橋前，曾有孕婦因道路狹窄不通而延誤就醫生產，現在通車後，可望縮短行車距離及時間；名間鄉長陳文德說，新街村及田仔村民多次陳情，經縣長林明溱及議員曾振炎大力爭取經費，鋪設大田橋，使村民栽種的農作物順利外運。1060801
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