（中央社記者趙麗妍台中1日電）「2017大安港風沙節」6日將在台中大安濱海樂園舉辦，特與「2017大安沙雕音樂季」閉幕合辦，盼透過活動的結合，促銷安農五寶「腌腸、芋頭、大安蔥、酒莊、安泉米」在地農特產品。



「2017大安沙雕音樂季」將於6日閉幕，大安區農會將於當日在大安濱海樂園舉辦「2017大安港風沙節」與沙雕音樂季閉幕合辦，今天在台中市政府陽明大樓舉辦活動宣傳記者會。



台中市觀旅局長陳盛山指出，今年首次將藍帶海洋音樂季改名為「2017大安沙雕音樂季」，更名後將重新定位「大安」，並且將大安的觀光等各種產業能量放大，引進更多國旅及亞洲觀光客群。



陳盛山表示，今年活動更邀請來自日本、馬來西亞及韓國的國際沙雕師，以花博為主題創作32座精彩的沙雕作品，截至目前為止，大安沙雕音樂季活動已經超過40萬人次來前觀賞，盼未來能讓各界知道「北福隆、中大安、南墾丁」。



大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安區農會推廣在地農特產品，去年首度舉辦「大安港風沙節」受到在地民眾歡迎，今年與「2017大安沙雕音樂季」活動閉幕合辦，透過二個活動的結合以及現場農特產品的展售，讓更多人認識大安，支持大安在地農民。



蔡建宗指出，「2017大安港風沙節」將在6日在大安濱海樂園舉行，配合「2017大安沙雕音樂季」的閉幕，活動自早上11時至下午6時，當天有安農新五寶「腌腸、芋頭、大安蔥、酒莊、安泉米」的農夫市集暨台灣民謠音樂會等多項活動。1060801