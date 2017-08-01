（中央社記者謝佳珍台北1日電）已向中國國民黨準主席吳敦義請辭代理國民黨副秘書長兼文傳會主委的楊永明今天說，考量有日本大學邀他申請教職，7月底已向吳敦義報告並取得諒解，決定先行辭職，絕非薪資問題。



蘋果日報報導，國民黨前主席洪秀柱任內將一級主管、主委月薪降至新台幣7萬5000元，吳敦義8月20日就職後並未打算上修，因待遇與楊永明認知顯有落差，楊永明已赴日謀教職，擇期宣布棄黨職。



目前人在日本的楊永明下午接受中央社記者訪問表示，他6月底、7月初答應吳敦義到黨部幫忙，不過，7月中旬有日本知名大學邀請他申請教職，且有重量級學者推薦，這對他的學術生涯延續，是重要一步。



楊永明說，因為要等到今年底才會確定是否有機會，若他接國民黨副秘書長兼文傳會主委後，又中途離開，對吳敦義與黨都不好意思，經過再三考量，於7月底向吳敦義報告，取得吳敦義諒解，先行辭去黨職。



楊永明表示，他已經請辭，目前在請假當中：辭去黨職完全不是薪資問題，媒體報導惡意中傷，令人遺憾。1060801