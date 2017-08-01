楊永明：有日本大學邀請 請辭非因薪資中央社 (2017-08-01 16:42)
（中央社記者謝佳珍台北1日電）已向中國國民黨準主席吳敦義請辭代理國民黨副秘書長兼文傳會主委的楊永明今天說，考量有日本大學邀他申請教職，7月底已向吳敦義報告並取得諒解，決定先行辭職，絕非薪資問題。
蘋果日報報導，國民黨前主席洪秀柱任內將一級主管、主委月薪降至新台幣7萬5000元，吳敦義8月20日就職後並未打算上修，因待遇與楊永明認知顯有落差，楊永明已赴日謀教職，擇期宣布棄黨職。
目前人在日本的楊永明下午接受中央社記者訪問表示，他6月底、7月初答應吳敦義到黨部幫忙，不過，7月中旬有日本知名大學邀請他申請教職，且有重量級學者推薦，這對他的學術生涯延續，是重要一步。
楊永明說，因為要等到今年底才會確定是否有機會，若他接國民黨副秘書長兼文傳會主委後，又中途離開，對吳敦義與黨都不好意思，經過再三考量，於7月底向吳敦義報告，取得吳敦義諒解，先行辭去黨職。
楊永明表示，他已經請辭，目前在請假當中：辭去黨職完全不是薪資問題，媒體報導惡意中傷，令人遺憾。1060801
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
app開發．APP GPS．App 手機 程式設計．EDTOY 達文西 全腦開發．APP 不鏽鋼 熱水器．全腦開發．android app 程式設計．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．GOOGLE APP 3D
- aie 竹碳二線獨立筒+侯邑床組(經濟型)-雙人5尺
- Homelike 黛絲5尺床組+獨立筒床墊-雙人(二色任選)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】花舞曲-手鍊(BK0536)
- Homelike 愛麗絲床架組-雙人加大6尺(不含床墊)
- Samsonite新秀麗 20吋Starfire飛機輪TSA防刮耐磨PC登機箱(
- Homelike 田樂床架組-雙人5尺
- OPPO R9s Plus 6G/64G 6吋閃充自拍智慧機_LTE -內附保護套+
- 【LG樂金】208L 變頻上下門冰箱GN-L295SV
- 【PUMA】跳躍每一刻運動矽膠腕錶 金x黑 45mm(PU103592012)
- 720運動眼鏡 運動光學風鏡/白#720T209 C01
傳林全已請辭閣揆 行政院：沒這回事【中央社】
行政院節電不開冷氣 彰縣府：評估中【中央社】
吳朱「夢幻組合」挑戰艱困選區？ 綠委：太好了【NOWnews今日新聞】
劉文雄逝世 遺體送北市清真寺安置【中央社】
前立委許國泰：綠失民心崩盤 藍八成贏桃園【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》