保障平埔族 行政院擬速修原住民身分法中央社 (2017-08-01 16:38)
（中央社記者顧荃台北1日電）8月1日是原住民族日，行政院政務委員林萬億今天表示，將儘速把「原住民身分法」修正案送立法院審議，以保障平埔族的身分與權利。
原住民族委員會今天於台大醫學院國際會議中心以「原住民族語言發展新紀元」為主題，召開全國原住民族行政會議，總統蔡英文、政務委員林萬億等人出席與會。
林萬億致詞時表示，為讓平埔族群得到應有的身分與權利，「原住民身分法」修正草案將以最快速度送請立法院審議。另外，為提供更貼近原住民族需求的法律服務，「原住民族法律服務中心」預定於今年正式啟用。
行政院下午發布新聞稿表示，蔡總統去年8月1日代表政府向原住民族道歉，這一年多以來，在政院的帶領下，許多行政單位開始傾聽學習並尊重多元民族與文化。未來行政院將持續透過「原住民族基本法推動會」，督促政府各部門落實原住民族基本法，實踐原住民族歷史正義與轉型正義。1060801
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