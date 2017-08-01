（中央社台北1日電）深圳大學一名羅姓女學生7月29日赴港購物後失蹤。香港警方今天表示，羅姓女大生7月29日涉嫌在香港屯門多間商店行竊，共偷走價值港幣2000多元（約新台幣7600元）的美容用品，而遭逮捕。



深圳大學微信公眾號今天公布消息指出，21歲女大生羅琬璐7月29日獨自赴港購物後失蹤，家人已報警尋人。



羅姓女大生引述女兒同學表示，羅琬璐失蹤當天曾說要到屯門買化妝品，而羅琬璐的手機當日下午5時許便關機，再無法聯絡上。



香港明報新聞網下午報導，香港警方表示，羅琬璐7月29日涉嫌在屯門時代廣場及屯門市廣場偷竊美容用品，被店員發現報警處理，羅琬璐已被逮捕。1060801