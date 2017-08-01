▲原住民族青年點燃狼煙，圍舞怒吼：「傳統領域要完整，錯了就改、不要再騙」。（圖／陳明安攝 , 2017.08.01）

總統蔡英文向原住民道歉周年，原民團體「原轉小教室」今（1）日下午在凱道焚燒狼煙、圍舞怒吼「傳統領域要完整，錯了就改、不要再騙」，太陽花學運領袖林飛帆也至現場聲援，直言執政黨在改革的議題上，必須拿出誠懇的態度面對大家，提出具體時間表，而不是空口說白話，讓原住民一直在街頭上等待。

原民會2月18日公布《原住民族傳統領域劃設辦法》，因排除私有土地引發爭議，歌手巴奈、那布等人持續在凱道夜宿，今日邁入第160天。

▲太陽花學運領袖林飛帆聲援原轉小教室，呼籲政府不要空口說白話。（圖／陳明安攝 , 2017.08.01）

去年發起「為歷史正義而走」，從花蓮步行5天至總統府，為傳統領域發聲的Musi（林高捷），直指去年蔡英文道歉時，說要解決原住民族受到傷害、掠奪的情形，但一年過後，部落族人承受的傷痛卻更多。

林高捷表示，花蓮「瑞穗溫泉特定區」計畫案中，275公頃內已開發或開發中的民宿及旅館都位於私有地，而今年頒布的劃設辦法中，因排除私有地、僅限公有土地，他擔憂此舉將可能使財團開發部落土地時，不必取得部落族人的知情同意。

▲總統蔡英文向原住民族道歉屆滿周年，然而因《原住民族傳統領域劃設辦法》排除私有地，引發爭議。（圖／陳明安攝 , 2017.08.01）

林飛帆表示，這幾天看了府方及部分原住民立委在媒體上的談話，覺得很遺憾，原民團體、青年們在凱道駐紮160天，難道真的一點感覺也沒有嗎？他直批，掌權者對自己的權力運作寬容，卻這樣對待街頭上另一群人，「跟國民黨有什麼差別？」

林飛帆說，執政黨在處理改革議題上，必須意識到自己現在擁有的權力、所在的位子，跟在野黨不一樣，應該拿出誠懇的態度，親自到現場跟族人溝通，面對所有不同的意見、自己的侷限，提出具體的時間表，而不是空口說白話，讓原住民一直在街頭等待。

原民團體代表馬躍．比吼也說，去年蔡英文提出8大承諾，如今只敢談族語的部分，至於轉型正義中，真相調查、追究責任、賠償受害者，乃至爭議多時的土地問題，通通不敢面對，他表示，政府做到的轉型正義只有紀念，但原住民要的則是真相調查，要求應比照《促轉條例》納入原住民族的轉型正義。

巴奈會中朗誦蘭嶼青年團體聲明稿，要求政府應提出核廢遷出蘭嶼時間表，讓原住民族傳統領域的自然主權，回歸原住民。

▲原民團體焚燒狼煙，抗議總統蔡英文8向承諾都成騙局。（圖／陳明安攝 , 2017.08.01）

▲歌手巴奈表示，去年總統蔡英文道歉時，親口承諾會讓原住民族找回傳統領域及權益，但一年過去，8項承諾好像都是假的。（圖／陳明安攝 , 2017.08.01）

▲原民團體「原轉小教室」夜宿凱道進入第160天，傳統領域劃設辦法爭議仍未解。（圖／陳明安攝 , 2017.08.01）