接連兩個颱風在台南降下驚人雨量，台南多處地方傳出淹水災情。行政院長林全今天(1日)表示，台南市政府第一時間處理得宜，避免更大災害，他要替台南市長賴清德加油打氣。林全也表示，這次溢堤的位置尚未進行工程整治，但其他有整治的部分都有發揮效果，他希望前瞻基礎建設特別預算通過後，能夠加速完善水環境建設。

尼莎和海棠颱風接連侵襲台灣，在南部地區降下驚人雨量，台南多處地區有淹水災情，其中仁德區的港尾溝溪更發生溢堤，情況一度危急。

行政院長林全1日特別南下了解港尾溝溪治水工程，他表示，這兩個颱風動向難以掌握，中央氣象局也不斷修正路徑，確實讓地方政府為難。林全表示，這次是上游尚未展開治水工程的地點溢堤，但其他地區的整治工程已經展現效果，代表治水資源還要繼續投入。

林全也說，台南市政府第一時間迅速反應，避免造成更大災害，他要為台南市長賴清德加油打氣。他說：『(原音)當然我們也知道，市長跟市民都很努力，過去治水的績效，剛才報告也看得出來，其實是有效的，只是這次因為在短時間降雨太長、太大，雨量太大，所以在上游的河面因為不夠，這部份還沒有開始整治，造成溢堤的效果。不過，我剛才也提到了，市政府在溢堤之後所做的危機處理其實非常的迅速有效，所以並沒有造成太大的傷害，但是畢竟溢堤是一個、我們在看是一個值得要重視的問題，所以我今天主要來這邊是瞭解一下這個工程，中央和地方政府在配合上來說，是否還有更多可以改善的地方，那麼我們一定會來努力，一起來把治水的工作做好，今天要來的目的在這裡。』

林全肯定台南市政府的治水成果，8月仍是颱風季，他希望能盡速完成工程，臨時性的防護措施也要確保結構穩定；林全也指示水利署整體檢視港尾溝溪流域，確保台南高鐵站周邊和下游低窪地區的安全。

林全表示，他也希望前瞻預算能夠盡快通過，政府將投注更多治水資源，完善水環境建設。