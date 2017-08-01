流感還在流行 2周後脫離高峰中央廣播電台 (2017-08-01 15:51)
國內類流感就診人次雖持續下降，但疫情仍處流行高峰，疾管署推估還需2周才會脫離高峰，呼籲民眾仍不可掉以輕心，若出現流感症狀需盡速就醫。
疾管署監測資料顯示，上周(7月23日至7月29日)類流感就診人次為9萬392人次，比前一周10萬6,506人次下降15.1%，已連續4周下降；另外，上呼吸道及類流感群聚通報案件數也自7月起下降，上周共通報16起，其中10起經檢驗為流感陽性，發生地點以人口密集機構為主。
疾管署副署長莊人祥表示，流感輕症、重症通報及病例都持續下降，但現在仍在流行高峰期，推估還需2周才會脫離高峰。莊人祥：『(原音) 有關流感疫情的部分，輕重症的疫情都有降，門急診的人次大約是9萬，比前一周降低了15%，不過目前還是在流感高峰期，所以我們預計到8月15日會脫離流感高峰。』
疾管署統計，2016年7月1日迄今已累計1,249例流感併發重症確定病例，其中135例死亡；目前重症病例已隨著輕症疫情趨緩逐漸下降，但仍提醒民眾要保持警覺，如出現流感危險徵兆就應盡速就醫，並要維持良好手部與呼吸道衛生，落實生病在家休息。
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