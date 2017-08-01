警方反毒出新招 打電玩也能反毒中央廣播電台 (2017-08-01 15:58)
警政署為反毒宣導再出新招，玩電競遊戲也能強化反毒意識。警政署今天(1日)表示，警政署、國泰金控與PaGamO線上遊戲學習平台三方合作，全國各國中、小學的學生及師長都可透過免費線上遊戲學習平台認識毒品相關知識及危害，並勇敢拒絕毒品，還能體驗電競比賽的臨場感。
警政署指出，7月17日起，全台國中、國小學生只要登入PaGamO平台上的「國中天地」、「國小天地」，進入遊戲後點選「任務書」回答反毒題目闖關，以取得稀有虛擬道具，進而闖關來進行攻城掠地，毒品的各項知識即內嵌在任務書內，學生需完成反毒題目，才能獲得限量推出的寶物，並利用虛擬寶物來進行領土升級。
警政署表示，該平台為國中、小學生線上學習之免費使用平台，自7月17日「反毒題目任務書」試玩版上線以來，已超過1千多名學生爭相嘗試、解謎闖關，藉由攻城掠地競賽的方式，提升學習興趣，也能從遊戲中深化防毒知識。
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