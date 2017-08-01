接見國際數學大賽選手 蘇嘉全勉全力以赴中央廣播電台 (2017-08-01 16:04)
中華民國珠心算數學研究會理事長陳娟娟，今天(1日）率馬來西亞國際心算數學英文拼字大賽的小選手們拜訪立法院，立法院長蘇嘉全親自接見並授旗勉勵。
蘇嘉全致詞時表示，陳娟娟理事長在珠心算、數學、英文拼字教育等領域長期耕耘，為國家造就不少人才，現任親民黨立委陳怡潔也是陳娟娟的學生，還曾在1991年到日本參加珠心算比賽得到冠軍，這都要感謝陳娟娟的用心指導。
蘇嘉全強調，雖然現在是用電腦和手機當作計算工具的時代，但在2013年聯合國教科文組織已將心算列入人類非物質文化遺產名錄，這表示珠心算這塊領域有獨特代表性和重要性。而在7月22日才剛閉幕的國際數學奧林匹克競賽，台灣參賽學生也獲得世界排名第9的成績，可見台灣國中小的數學能力是聞名全世界，都非常優秀。
蘇嘉全最後也勉勵所有即將前往馬來西亞比賽的小選手們，不要給自己太大壓力，就如同他自己過去選舉一樣「全力以赴，不管勝負」，他並預祝所有選手凱旋而歸。
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