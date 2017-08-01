雲品溫泉酒店父親節活動，於丹彤用午餐及晚餐即贈每人雪茄巧克力

【旅遊經 洪書瑱報導】

8月已到來，轉眼間2017年父親節也將隨即而來，而許多家庭亦規劃了不同慶祝父親節的方式，也為旅遊及飯店、餐廳業者帶來父親節商機！其中在全台佈局的「雲朗觀光」集合了旗下飯店，各推出不同的父親節活動及主題餐飲！其中君品的雪茄蛋糕，真的「食」分像雪茄，猛然一看，容易讓人誤認，另外位於日月潭的雲品溫泉酒店，一直是到日月潭消費的首選之一，現在參加活動，有機會抽中住宿券，除此之外，還有打卡送贈品及優惠等不同形式活動！



君品酒店父親節造型蛋糕「君品雪茄」真的是唯妙唯肖

旗下包括君品酒店首度推出兩款父親節特色主題蛋糕，包括以休閒牛仔造型的巧克力蛋糕，展現出型男爸爸的休閒時尚，及以雪茄木盒精裝特製雪茄蛋糕，雪茄蛋造型真的「食」分逼真，讓人真的印象深刻。其中「雪茄」是運用咖啡豆與新鮮鮮奶油調製出濃郁的咖啡香堤奶油餡，外層包覆苦甜巧克力脆餅後灑上可可粉，前端裹上打碎的咖啡豆，製造宛如煙灰的效果，真如同雪茄般，完整呈現雪茄的原始樣貌，並同時象徵爸爸內斂沉穩的性格，每一口都帶有濃厚咖啡香，又展現男性對甜而不膩喜好！





雲品溫泉酒店則在8月5日至8月8日每日下午3點至5點推出「傳情舞台」活動，現場邀請參加者透過臉書直播分享，對爸爸獻唱一曲，參加就有機會抽中近二萬元的雲品山景平日住宿券！另外，8月5日及8月6日這二天週朲二日時間至丹彤享用午、晚餐即贈每人一隻雪茄造型手工巧克力。由於每個主題蛋糕都是手工訂製，須於取貨前五日訂購，即日起接受預訂至2017年8月4日止。

翰品酒店花蓮慶祝父親節暨飯店七周年慶，當日至翔雲西餐廳用餐可享77折優惠，八人以上用餐另加贈父親節節慶特製蛋糕。且父親節當天在翔雲西餐廳餐點特別準備父親節限定的烤極品豬，最受歡迎的海鮮餐檯另多提供一款花蓮港直送鮮食海鮮，每人享特餐價77折(原價NT＄880，另加一成服務費)。





至港都茶樓用餐參加父親節活動，即贈芋頭西米露甜湯一碗。翰品酒店高雄對於愛吃海鮮的爸爸們推出父親節特惠服務，在日料餐廳即日起至8月8日至該餐廳慶祝父親節，可享鮮蟹盤加購價每份NT＄299(加一成服務費)。此外，港都茶樓、品中信茶樓及頤品大飯店高雄都提早從8月1日起推出各式限定主題餐飲及優惠活動，甚至加碼提供打卡贈啤酒或享九折優惠，積極搶攻父親節餐飲商機。另外，在三樓港都茶樓於8月5日至8月8日用餐手持飯店準備的父親節裝飾品拍照上傳翰品酒店高雄官方粉絲團公開分享，即贈芋香西米露甜湯一碗。

圖片：「雲朗觀光」提供