到關子嶺 提早慶祝父親節

【旅遊經 編輯部報導】



「High一夏2017西拉雅關子嶺 Fun鬆一夏-黑泥漿搖滾」系列已登場，針對即將到來的父親節，將先行於父親節前，於8月4日推出慶祝父親節的限定 -「爸爸大力士」拉山車活動。欲參與的民眾，不妨先行於「活動通」事先幫父親報名活動，也可於當日下午5:30~7:30於大成殿「燈籠DIY區」現場報名，參加活動者除了可獲得關子嶺商家提供的豐富獎品外，也讓爸爸及全家人留下一個美好的紀念回憶。

西拉雅國家風景區管理處表示，父親節即將到來，請帶著親愛的家人來到關子嶺，一起吃頓美味的甕仔雞，紅葉公園看看美景賞蝴蝶，喝杯香濃的咖啡，再泡泡泥漿溫泉。還可以利用國寶級的泥漿溫泉，敷臉或塗滿全身，不僅能消失疲勞，更能讓皮膚光滑更年輕，給爸爸全然不同的舒暢體驗。



到了西拉雅，不妨選搭適合的短版浴衣，悠閒逛著文創市集，喝罐啤酒，品嚐著道地小點-香菇茶葉蛋，提著自己親手繪製增添小趣味的復古燈籠，一起散步前往仙草國小觀星，跟隨著觀星專家享受滿載的點點星空。

另外，亦可到嶺頂公園的裝置藝術-「街燈下的祝福」這個打卡景點，在歌譜上的戒環透過路燈照射，投射出心型光環守護住著親密的情感。

為了增進今年台南關子嶺的夏日氣氛，管理處更特別推出夏日限定特別企劃 - 「i拍無攝限 - 我的浴衣Style」，換上短版浴衣，穿著夾腳拖，撐起油紙傘，不管你在吃甕仔雞，還是在玩親親，上傳你們的幸福合影至「i拍無攝限 - 我的浴衣Style」專屬活動網站，就有機會能為大獎的幸運兒！

相關活動內容請上西拉雅國家風管處查詢，報名活動者可至活動通「爸爸大力士」網址(https://goo.gl/Y5LYJd)報名！

圖片：西拉雅風管處提供