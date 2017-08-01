解放軍駐吉布地基地啟用 投入護航任務中央社 (2017-08-01 16:19)
（中央社台北1日電）中共解放軍駐吉布地共和國保障基地今天舉行進駐儀式。陸媒報導，這個基地未來計畫投入亞丁灣、索馬利亞海域護航等任務。
中國大陸央廣網報導，啟用駐軍儀式於當地時間1日上午8時舉行，並舉行閱兵儀式。
報導指出，這是中國大陸第一個海外保障基地建成和啟用，將更好地履行起在亞丁灣、索馬利亞海域護航以及開展人道主義救援等國際義務。
據報導，中國人民解放軍駐吉布地保障基地於7月11日成立，中共海軍在廣東湛江某軍港碼頭舉行基地成立暨部隊出征儀式，基地官兵乘海軍井岡山艦、東海島船航渡至吉布地。
公開資料顯示，吉布地共和國位於非洲東北部亞丁灣，北與厄利垂亞為鄰，西部、西南及南部與衣索比亞毗連，東南同索馬利亞接壤。
由於吉布地東臨紅海，商船可經由蘇伊士運河進入地中海，或經阿拉伯海通往波斯灣以及印度洋的要衝曼德海峽等，戰略位置十分重要。
吉布地目前有美軍在非洲最大的軍事基地，及法軍在海外最大的軍事基地，日本自衛隊也在吉布地建有自己的軍事基地。1060801
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美國教授開除中國研究生：我就不該錄取你【北京新浪網】
755名美外交官遭驅離！普京解釋為何選擇此時出手【北京新浪網】
媒體:我們越同情「妖精女王」 越該譴責飆車黨【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》