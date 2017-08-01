（中央社台北1日電）中共解放軍駐吉布地共和國保障基地今天舉行進駐儀式。陸媒報導，這個基地未來計畫投入亞丁灣、索馬利亞海域護航等任務。



中國大陸央廣網報導，啟用駐軍儀式於當地時間1日上午8時舉行，並舉行閱兵儀式。



報導指出，這是中國大陸第一個海外保障基地建成和啟用，將更好地履行起在亞丁灣、索馬利亞海域護航以及開展人道主義救援等國際義務。



據報導，中國人民解放軍駐吉布地保障基地於7月11日成立，中共海軍在廣東湛江某軍港碼頭舉行基地成立暨部隊出征儀式，基地官兵乘海軍井岡山艦、東海島船航渡至吉布地。



公開資料顯示，吉布地共和國位於非洲東北部亞丁灣，北與厄利垂亞為鄰，西部、西南及南部與衣索比亞毗連，東南同索馬利亞接壤。



由於吉布地東臨紅海，商船可經由蘇伊士運河進入地中海，或經阿拉伯海通往波斯灣以及印度洋的要衝曼德海峽等，戰略位置十分重要。



吉布地目前有美軍在非洲最大的軍事基地，及法軍在海外最大的軍事基地，日本自衛隊也在吉布地建有自己的軍事基地。1060801