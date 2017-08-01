海上金字塔絕美奇觀 中央山脈起點海灘秘境MOOK景點家 (2017-08-01 15:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
宜蘭的蘇澳沿岸有許多令人驚豔的秘境海灘，位在南方澳與東澳兩個海灣間，有一處向海突出的海岬「烏岩角」。這座獨立的小岩山是中央山脈主脊的起點，聳立於海中央的奇特景觀，讓這裡成為新興的熱門景點。
烏岩角 (圖／dabbylu)
烏岩角 (圖／ok4444666666)
從內埤海灣往南眺望，可以看見突起的烏岩角 (圖／ok4444666666)
烏岩角 (圖／insomnia029)
從內埤沙灘到烏岩角之間的海岸，由於海邊陡崖直下，從蘇花公路很難看見。烏岩角去的方式很多種，可以划獨木舟、坐船、步行、攀岩等，由於地勢陡峭，前往時須注意自身安全。
驚人海灣在台灣！玻璃海灘夏季必遊～彩色寶石散落秘境
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15784
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