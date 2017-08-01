文／MOOK景點家編輯部整理報導



宜蘭的蘇澳沿岸有許多令人驚豔的秘境海灘，位在南方澳與東澳兩個海灣間，有一處向海突出的海岬「烏岩角」。這座獨立的小岩山是中央山脈主脊的起點，聳立於海中央的奇特景觀，讓這裡成為新興的熱門景點。

烏岩角 (圖／dabbylu)

烏岩角 (圖／ok4444666666)

烏岩角有著宜人的沙灘、壯麗的海景及天然海蝕洞，可以在這裡划獨木舟賞日出、露營賞銀河夜景。

從內埤海灣往南眺望，可以看見突起的烏岩角 (圖／ok4444666666)

烏岩角 (圖／insomnia029)

從內埤沙灘到烏岩角之間的海岸，由於海邊陡崖直下，從蘇花公路很難看見。烏岩角去的方式很多種，可以划獨木舟、坐船、步行、攀岩等，由於地勢陡峭，前往時須注意自身安全。



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