喜樹到喜事到 台南漫遊彩繪文創聚落MOOK景點家 (2017-08-01 15:20)
文／MOOK景點家吳品萱整理報導
喜樹位於台南市都會邊緣的海濱地區，以傳統歷史聚落和民俗人文為特色，鄰近以夕陽美景聞名的黃金海岸及灣裡商圈，屬於台南早期的老舊聚落型濱海小村落。近年喜樹社區發起了在地小市集-喜事集，以海濱環境特色推廣休閒運動、街頭藝人市集，聚集藝術人才以創造出海濱新聚落文化，藉此讓更多人了解這個純樸的小漁村。
魚類彩繪牆，魚正代表著喜樹的漁村精神。(圖 / 喜樹藝術聚落)
相傳會有「喜樹」這個可愛的地名，是因為當地每逢慶典或辦喜事時，常以粿葉樹（也稱黃槿）的葉子，做為紅龜粿的墊片，也因這裡生長很多粿葉樹，所以喜樹也被稱為粿葉樹的故鄉。
「有沒有人在偷看我」，這件彩繪藝術以幽默的思維帶出過去的生活情節。(圖 /喜樹藝術聚落)
原本歷史約有三百年的老聚落，已漸漸被遺忘在都市的邊緣，雖然聚落沒落了，但貓依舊在屋頂上借跳過每一戶人家，文創意念由此而來。
屋子的屋頂上爬滿了裝置藝術「借過貓」。(圖 / shinysua)
喜樹社區最有特色的阿嬤文創小魚包，逼真到感覺自己好像來到魚市場在挑魚貨般，各種魚都有，是屬於這裡才有的特色商品。
過去的小漁村，延續到販售魚貨包包的創意市集，是另一種意象的傳承。(圖 /喜樹藝術聚落)
這個周末來喜樹吹吹風、看看海，再走進社區「逛藝術，看文創，吃農產美食」，感受一下新的鯤喜灣海濱聚落文化。
[Info]
地址：台南市南區喜樹路340巷
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》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15719
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