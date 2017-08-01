圖說:Lewis Hamilton於最後彎道將第三名位置還給隊友Valtteri Bottas，展現君子風度也展現車隊策略的靈活運用

欣傳媒

2017年F1第11站開拔到了歐洲匈牙利站，在近一個月的暑假前，眾家車手莫不期望能以最佳成績結束今年的上半回合賽事，但面對著眾所認定難度僅次於摩納哥街道賽的Hungaroring賽道，諸多車隊皆難以找到最適合的車輛設定，而對於目前於車隊積分暫居領先的Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊而言，也因相較競爭對手Scuderia Ferrari車隊較長的軸距長度，難以於此刁鑽賽道中發揮。不過雖然僅於排位賽時奪下第二排的第三與第四出發位置，但在Valtteri Bottas與Lewis Hamilton兩位車手的全力發揮，加上賽車的動力優勢，仍一路緊緊咬住Scuderia Ferrari車隊兩位車手，一度將秒差拉近到1秒內，最後不僅Valtteri Bottas以季軍姿態站上頒獎台，Lewis Hamilton也以優異的第四名成績作收，仍展現強大的競爭力。

受限車身軸距設定 Mercedes-AMG Petronas Motorsport賽車難發揮

依山勢而建Hungaroring賽道，不僅路面起伏且路幅狹窄，相當不利於超車動作。總長4.381公里的Hungaroring賽道，賽事需要於此進行70圈，總比賽里程為306.63公里。從7月29日的排位賽開始，賽車軸距較短的Scuderia Ferrari車隊兩車手就不斷發揮優勢，但Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊也非省油的燈，其中於排位賽的第二階段，Lewis Hamilton就曾一舉奪得此階段第一位，不過到了第三階段，Lewis Hamilton受限於車輛震動問題而無法全力發揮，最後僅能取得第四名出發席次，隊友Valtteri Bottas則以第三名位置並肩出發，至於前排發車席次則分別為Scuderia Ferrari車隊的 Sebastian Vettel與Kimi R＆auml;ikk＆ouml;nen。

Lewis Hamilton信守君子承諾 最後一彎讓回第三位衝線成佳話

7月30日起跑的正賽，一開始起跑就十分精彩，Scuderia Ferrari車隊的兩位車手順利出發，反而是位居Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊之後的Red Bull Racing車隊兩位車手十分積極，立刻以漂亮起跑向前發動攻勢，但可惜的是兩位車手卻也因此在第一圈就發生碰撞，不僅導致Dainel Ricciardo賽車因水箱破裂而直接退賽，Max Verstappen也因此受到十秒判罰而退出頒獎台的競爭行列。就在第一圈事故而引出的Safety Car退場後，賽事前半段也就相安無事的進行著，直到第一波換胎潮開始後，場上才逐漸出現變化。

賽事後半段，場上順序分別為Sebastian Vettel、Kimi R＆auml;ikk＆ouml;nen、Valtteri Bottas與Lewis Hamilton，但由於Valtteri Bottas遲遲無法向前挺進對Scuderia Ferrari車隊造成威脅，因此Lewis Hamilton向車隊請纓請Valtteri Bottas讓出前方位置讓其嘗試進攻，若不成則會還回第三位給Valtteri Bottas。而從賽事約莫剩下20圈開始，Valtteri Bottas與Lewis Hamilton位置互換，Lewis Hamilton開始積極進攻，一開始與前方距離有著明顯拉近到1內秒差，但由於過於激烈的駕駛方式，讓車輛煞車系統瀕臨極限，加上Sebastian Vettel與Kimi R＆auml;ikk＆ouml;nen車手也紛紛加快速度，同時面臨前方被套圈的慢車打亂節奏，十多圈下來Lewis Hamilton仍舊無法完成任務，因此一如承諾的，於最後一圈的最後一個彎道，巧妙的將第三名位置讓回給Valtteri Bottas，同時也有效阻擋後方正持續追擊的Max Verstappen，展現君子風度外，也清楚說明Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊內部策略調度與和諧氛圍，目前皆處於極佳狀態。

雖然Scuderia Ferrari車隊於匈牙利站分別奪下了冠亞軍位置，但於車隊積分排行榜中，Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊仍持續保持39分的領先，而車手積分排行中，Lewis Hamilton與Valtteri Bottas也以第二名與第三名位置緊追在後，與暫居第一名的Sebastian Vettel相差不遠。而在匈牙利站後，今年F1賽事將進入近一個月的暑假，休養生息之後各車隊將做出何等的調整？逐漸將出現有利於Mercedes-AMG Petronas Motorsport長軸距設定的高速灣賽道，相信在8月底的比利時站與後續賽季，會有最清楚的答案！

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