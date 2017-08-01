圖說:（曾拌麵 提供）

欣傳媒

在忙碌的生活中，繁快的生活節奏壓縮了用餐時間，烹煮方便麵則成了許多人節省用餐時間及成本的首選；近期食品安全新聞層出不窮，市面上方便麵款式千百種，如何能從中挑選出美味且吃的安心？這個課題不僅考驗著普羅大眾，也考驗著各大品牌，在製作方便麵時的用心及巧思。

知名美食節目主持人曾國城先生一輩子愛麵成痴，常藉由節目主持之餘，穿梭於各地老饕麵館。每每聽到有人推薦麵食便牢記於心，無論多遠都一定要親自過去品嘗；也因此累積了三十年的聞麵香、觀麵相、品麵體之心得。

餐飲業十五年心血結晶

目前於市面上熱銷一空的曾拌麵為過海食味鮮本舖旗下的品牌；其前身為紅極一時的過海香辣蟹餐廳，後因市場轉變及經營策略調整之故，退出餐飲市場。這次失利並未讓曾國城放棄餐飲這條路，於是在2014年8月成立過海食味鮮本舖，終於研發出完美比例的醬包，以及口感香氣兼具的曾拌麵，並在同年11月曾拌麵奪得網路人氣展醬料組前三名；更於2016年四月獲美國部落客里納許(Hans Lienesch) 評定為2016世界前十大方便麵的殊榮。

「一個人可以吃得很簡單，但絕對不隨便」是曾國城創立品牌時的初衷，也是身為一位麵食專家賦予曾拌麵的靈魂。

曾拌麵五字心法，讓美好得以傳承

好吃的辣拌麵不能只有辣，必須要香、彈、麻、辣、還要有回頭韻；因此費盡心思於改良關廟麵的波浪麵體，相較市面上絕大多數都是在工廠中以機器大量生產，曾拌麵聘請世界廚神陳偉強師傅親自監製研發，手工日曬，自然風乾，讓麵體彈牙的同時，亦充分吸附醬汁。嚴選天然發酵的黑豆製醬，佐四川巴蜀花椒，大紅袍花椒、青花椒，朝天椒，以低溫油泡萃取出香麻醇厚滋味，使舌尖滿富辣的層次及韻味，口感記憶中餘味繚繞滑爽Q彈，彷彿在口中演一齣令人懷念的歌舞劇。

曾拌麵一直守護著一種品牌責任：讓美好的味道，傳承每個世代，分享給每個人；在研發口味時，特別將兩款麵食口味：胡蔴醬香、麻油椒香及一款米粉口味：香菇肉燥以全素製作，照顧食素的饕客們。

「會呼吸」的麵條引領麵食革命

市面上的麵種千百種，大致可分類為：生麵類、麵線類、麵條類及關廟麵，曾拌麵承襲了台灣古法製作的關廟麵，並加以改良，創造出關廟刀削波浪麵。其麵體原料單純，以水、食鹽、麵粉(粉心粉+高筋麵粉)製成；其中粉心粉為所有麵粉中蛋白質含量最高(14%以上)，無論筋度與黏度都相較一般麵粉優秀；而高筋麵粉筋度大、黏性強，大幅增加口感的細緻度。

將上述製麵材料以完美的比例製成雙層麵皮，經8次延壓、11道工序製成波浪麵，送進陽光屋日曬6-8小時。日曬過的麵體香氣十足、聰明、會呼吸，且完全被醬汁吸附；透過日曬同時降低麵體本身含水量，避免生菌，並以陽光取代成為天然防腐劑，最後再送進溫控室，且必須將濕度控制於9%~12%之間(9%以下麵體容易碎；12%以上麵體易發霉)，經精密濕度機測試後進行包裝。

何謂關廟麵？

關廟麵原名「柳仔麵」，當地人習稱大麵，是台灣地方名產，為臺南市關廟區聞名的手工麵，與鳳梨、竹筍並稱「關廟三寶」。關廟麵特色是台灣南部日曬充足由自然光曝曬，有所謂的久煮不易爛這種說詞、香滑爽口，在關廟鄉的製麵廠都能看到曬麵景觀，且關廟水質佳清澈，形成關廟鄉另一種特色。關廟麵有時被製作為關廟滷麵，常會被當地人做為招待宴賓與祭祀之用，因此在鄉內會看見廟宇出現供奉關廟麵來祭拜神明。

曾愛與真愛的米粉

2016年，曾國城為了喜愛米粉的老婆，研發出「曾粉」，將他對老婆的真愛，變成了大家的真愛。曾粉歷經一年的研發，克服了乾濕兩吃完美比例的困難度，推出「紅蔥肉燥、麻辣肉燥、海味叻沙、香菇肉燥」四種口味，喚起了家鄉巷口炒米粉的味蕾記憶。曾粉希望賦予米粉的新生命，將影響台灣近半世紀的米粉重新定義，以方便麵的型態，重新踏入人們的日常飲食之中。「不能讓人吃著吃著口中只剩湯汁都沒米粉」，因此嚴格要求米粉至少0.5mm，才能兼富口感。人氣口味「海味叻沙」改良自南洋料理，特製加粗為0.7mm，為的就是要完整包覆叻沙濃郁的咖哩和椰子香味。

在台灣，方便麵市場一年約有90億商機，各品牌要在激烈競爭之下脫穎而出，除聳動吸睛的行銷及包裝，最重要的是消費者食用過後的口碑，以及再次購買的意願；曾拌麵不僅讓饕客們以方便快速的烹煮方法，享受到餐館級品質的麵食，更為世界的每個角落帶來百忙之中的小確幸！