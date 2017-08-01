臺灣土地銀行配合辦理尼莎、海棠颱風災害各項紓困貸款欣傳媒 (2017-08-01 11:16)
欣傳媒
本(106)年7月29、30日分別受尼莎颱風及海棠颱風相繼侵襲，造成國內多處地區房屋及農作物嚴重受損，臺灣土地銀行為協助受災戶早日復建，配合辦理下列各項紓困貸款，受災戶取具相關受災證明後，可就近向土地銀行當地營業單位洽辦：
一、農漁業災害紓困貸款：
依該行訂頒之「農漁業災害貸款要點」有關規定辦理紓困貸款，每戶貸款餘額最高新臺幣(以下同)600萬元，貸款利率按該行公告指標利率(月調)(1.09%)加1.005 %機動計息，目前為年息2.095%。
二、房屋受損紓困貸款：
(一)依該行訂頒之「天然災區房屋重建整修貸款作業要點」規定辦理，重建貸款額度最高新臺幣(以下同)200萬元，整修貸款額度最高50萬元，貸款利率按該行公告指標利率(月調)(1.09%)加1.005%機動計息，目前為年息2.095%。
(二)依該行與行政院國家發展委員會合資訂頒之「協助災區住宅修繕貸款要點」規定辦理，貸款額度最高200萬元，其中並得以20萬元為限，購置日常生活必需配備，包括自用之傢俱、家電及交通工具等，貸款利率按郵政儲金二年期定期儲金機動利率(1.095%)加1%機動計息，目前為年息2.095%。
三、企業紓困貸款：
依該行訂頒之「中小企業災害復舊專案貸款注意事項」規定辦理，每一申貸企業貸款就申貸企業個別狀況核貸，貸款利率按郵政儲金二年期定期儲金機動利率(1.095%)加1％機動計息，目前為年息2.095%。
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