圖說:皇家禮炮Polo Collection限量瓶

欣傳媒

素有威士忌調和之王美名的皇家禮炮，於1953年為慶祝伊莉莎白女王加冕登基問世，逾半世紀來追求臻至完美的珍稀佳釀外，亦不忘傳承皇家精神，今以愛之名由哈利王子接棒傳遞重責，領軍首拍年度皇家禮炮Polo collection限量瓶＆mdash;一款為年輕世代打造的專屬酒款，酒液入口清爽滑順，尾韻飽滿深遠的極致之作。首批限量二千瓶於8月1日強勢抵台，展現鋭不可當的王者風範。

縱馬馳騁、揮桿擊球，運動之王＆mdash;馬球正如品酩威士忌之王皇家禮炮，皆是風行於英國貴族名流間，最能表徴其生活品味的日常休閒娛樂。而皇家禮炮冠名贊助Sentebale盃馬球賽暨慈善拍賣會，旨在彰顯英國皇室不斷承先啟後投入改善愛滋現狀，而這不啻與歷代菁英青年創業家面對困難，依舊積極突破重圍、開創新局的態度不謀而合。

皇家禮炮為貫徹「可以非凡何必平凡」理念，特以皇家禮炮Polo collection年度限量瓶，榮耀各個事業領域中卓越的繼承者們，並由全球著名的韋德陶瓷工匠，巧思將馬球賽事中的王者英姿，浮雕印記於每支耗費120小時純手工悉心打造而成的奢華瓶身上。色彩選用具慷慨、財富、豪爽等意象的青碧色調，在在是為和皇家禮炮非凡契合的菁英青年創業家們喝采，亦向其廣發英雄帖，齊心反饋社會，分享、傳承致勝之道。

皇家禮炮Polo Collection年度限量瓶，酒液源自於蘇格蘭高地最具歷史代表性的Strathisla酒廠，經過 21年以上的淬鍊，再由品牌調酒大師承襲歷代智慧，亦不忘與時俱進調和而成的上乘力作，並賦予傳承使命，獻給各方菁英青年創業家，引領其品味英式風尚。品飲時隨著豐富強烈的果香在空氣中四溢，一入口香甜的水果與濃郁的太妃糖搭配柑橘果醬，從舌尖綿延散佈於整個口中，口感飽滿卻不失清爽滑順，細細品嚐更能感受那多重層次與柔順深遠的韻味，極適合於白天飲用的酒款，更讓每次青年創業家齊聚時，在分享理性、無懼的拚鬥事業過程中，增添感性時刻。欲進一步瞭解皇家禮炮Polo Collection限量瓶銷售資訊及全省指定菸酒專賣店，請詳見品牌官網royal-salute.com.tw。

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