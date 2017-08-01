圖說:hansgrohe Talis Select系列產品，運用Select技術讓使用者透過直覺式按壓開關控制出水，減少不必要的水資源浪費，輕鬆達成潔淨與節約的聰明用水選擇。

欣傳媒

台灣，2017年8月。炎熱夏日，時常渾身是汗，隨時都渴望沉浸在清爽沁涼的水柱中，享受淋浴的暢快，因此每到夏天全民用水需求量總是激增。全球暖化及氣候變遷使得地球的水資源逐漸失去平衡，聯合國報告更指出，世界各國都有嚴重浪費水資源的現象，有效的節能減碳對水資源的保護有所助益。德國百年衛浴集團Hansgrohe秉持持續性經營、環境及氣候保護的核心價值，以德國百年工藝和創新技術打造品質耐用、注重資源保護的衛浴產品，讓使用者透過Hansgrohe集團的花灑和面盆龍頭，在不影響用水樂趣的前提下，自然輕鬆的達到省水，為地球盡一份力。

多項人性化科技 二個領導品牌 Hansgrohe集團兼顧節能環保與用水樂趣

據水利署統計，台灣每人每天家庭用水中，平均有20%用於洗澡，因此如何有效省水，卻不影響淋浴時的用水享受，是夏季的重要課題。Hansgrohe 集團研發Select一鍵式直覺開關、EcoSmart、AirPower省水技術以及CoolStart節能科技為地球資源保護盡一份力；旗下雙品牌AXOR 及hansgrohe的系列產品，提供不同需求及品味的使用者節能省水的最佳環保方案。

臻於完美 注重細節 AXOR打造品味與環保的極致浴室空間

AXOR的產品不僅造型時尚典雅、功能便利同時也注重環保課題，EcoSmart技術的運用，能在不影響水流大小的情況下減少50% 用水量。

XOR Uno系列，展現了經典的純粹主義，其面盆龍頭、花灑及直立式浴缸龍頭皆由兩個圓柱體垂直相連，一氣呵成，流暢俐落線條呈現簡約設計內涵。使用上同樣貫徹簡約理念，以三款不同設計的開關，提供使用者方便簡單的操控方式。Loop造型，以環狀線條形成簍空把手，簡潔中以細節變化出另一種簡約風情；圓柱型的Zero造型，線條洗鍊，視覺上高雅簡單；而Select開關為透過Select技術打造直覺式的單一按鍵，純機械式不需電或額外器材，任何身體部位皆能輕鬆按壓控制出水，開關人性化避免水資源浪費，讓人在享受純粹的淋浴體驗之餘也能為達到環保的訴求，便利且簡潔的設計及功能獲得2017國際 iF設計金獎肯定。

同樣搭載EcoSmart技術的AXOR Starck Organic系列，除了由設計鬼才Philippe Starck打造樹枝造型的簡約之美外，AXOR Starck Organic的龍頭頂端能夠旋轉調節溫度，出水口部旋轉開關調節出水量，配有90 個出水孔，花灑式出水方式，將水流轉換為無數細柔的分子，大面積地灑在肌膚上，讓使用者能擁有舒適用水體驗，同時自然省水。

經典工藝 卓越品質 節能減碳中hansgrohe將水轉化為舒適體驗

擁有百年工藝的hansgrohe，在節能減碳的宗旨之下，設計最方便人們用水的產品，打造每位使用者的個人專屬用水樂趣。hansgrohe Raindance Select 系列皆具有大型頂噴花灑及握柄，透過AirPower技術，打開龍頭時，將空氣注入水流，有效節約用水，並且使釋放出的水滴更輕柔飽滿。透過Select技術，使用者更可選擇不同的出水模式，不論是具有強大沖洗力的Rain花灑模式，輕巧水珠的RainAir模式，或是如按摩般舒緩的Whirl花灑模式，皆提供清涼舒爽的用水體驗。

hangrohe Crometta handshower系列，是經過專業的生態評估的產品，整個產品從生產到使用壽命結束所造成的二氧化碳排量不到一公升汽油所能釋放的量。分段式的出水模式加上AirPower技術，讓使用者能依舊享受淋浴並達到節能減碳的目的。Crometta 85環保型頭頂和手持花灑的每分鐘耗水量更僅為 6 升，透過EcoSmart 智能節水技術，由精巧的流量限制器、特殊的噴嘴和空氣混合，「精確O形環」能夠依水壓調節水量大小，比一般淋浴產品節水約50%。輕鬆享受個人完美的淋浴時光亦保護水資源。

除了淋浴，夏日洗臉洗手的頻率也相對提高。hansgrohe系列面盆龍頭，包含Metris、Talis、Focus 以及 Logis系列皆採用 CoolStart 技術，把手處於中間位置時流出冷水，而CoolStart 龍頭的管路系統中裝有暖水，當手柄向左移動時，熱水就會混合流出，減少能源消耗以及CO2 的排放。除此之外，hansgrohe 更進一步將Select技術應用至更廣的產品面上，透過直覺式按壓的Select鍵開關控制出水，減少不必要的水資源浪費；Talis Select S 及E即搭配了Select 技術，是輕鬆達成潔淨與節約的聰明用水選擇。

這個夏季，德國衛浴集團Hansgrohe的環保衛浴，讓每位使用者都能在維護地球資源的前提下，盡情享受輕柔飽滿的水珠沖灑在身體每一寸肌膚上的暢快的淋浴體驗，讓浴室成為身心靈都清爽的環保空間。