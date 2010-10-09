圖說:公主遊輪能滿足全家人的玩樂需求，達成各年齡層的度假清單。（公主遊輪提供）

欣傳媒 | 記者方雯玲整理

暑假已經過一半，還不知道要去哪玩？還在懶得規劃旅行嗎？近來最「趴」、最不用動腦的遊輪旅行絕對是首選，全都為想玩卻沒有行動力的人打點好了！有別於其他旅行方式，一登船就是旅程的開始！一張船票包辦了食、住、行、育樂，還包氣氛、包享受、包逛街、包景點觀光，任何在旅遊中需要安排的事，遊輪旅遊通通都想到了，最輕鬆、最簡單、依照自己的選擇玩到該玩、想玩的！

亞洲第一遊輪品牌-公主遊輪為了讓更多人能夠輕鬆享受難得的假期，分別針對基隆、高雄母港推出期間限定優惠：基隆港暑期親子優惠最低9,900元倒數中，緊接著也推出九月後行程秋季優惠，高雄則推出「孝親老爸 歡度父親節」父親節優惠，讓為人子女的免煩惱，送給默默辛勞付出的爸爸最棒的禮物。

公主遊輪提供六大「懶」指數檢測指標，比對最適合遊輪旅行的人！

徵兆一：精打細算型 CP值算很精！？

會算的人一定能算出，遊輪旅遊是CP值非常高的旅遊方式！公主遊輪就像個海上移動豪華渡假村，遊輪旅費中已經涵蓋了食住行育樂，幾乎包含旅遊所需的一切花費，更不用再為了今晚住哪、該怎麼去下個城市而苦惱，想要玩得精、卻又花得少的奢華之旅，絕對非常超值！

徵兆二：上有父母、下有妻小，還有家族裡婆姨叔伯都得搞定？

想要全家大小一同出遊卻又難以找到滿足各種年齡層的行程嗎？公主遊輪能幫忙解決煩惱，船上有適合各年齡層的設施，像是分齡的兒童育樂中心，大小朋友都可以得到妥善照顧，玩得開心學得開心！想做個舒服的SPA，想去賭場試試手氣，或是在健身房裡看海景邊運動，還是參與多樣的節目活動、欣賞百老匯原創歌舞劇、在露天甲板享受露天星空電影院熱映中的好萊塢大片，這些通通可以同時進行，讓人不必再屈就同行者的興趣，都能享受自己的旅程。不論是跨世代家族旅遊或是想來場兩人世界的浪漫之旅，都能輕鬆享受假期！

徵兆三：挑剔的嘴！擔心吃不慣或是水土不服，旅途必備泡麵？

有著挑剔的味蕾，喜愛品嚐美食？還是擔心當地物價太貴吃不飽，或是食物吃不慣，每次行李箱都要挪出空間給大量泡麵。搭乘公主遊輪幾乎免費供餐，主餐廳和自助餐廳任君享用，24小時國際點心吧填飽隨時想吃的胃；還有老饕級道地義式料理的莎芭堤妮、提供熟成牛排的史德林牛排館、以及料理整隻龍蝦的龍蝦燒烤吧，不論何時都有多種選擇。不但旅途中吃得享受又美味，行李箱省下裝泡麵的空間之後，還可以裝回更多旅途中的回憶。

徵兆四：血拼一族，每次機場行李秤重都令你心驚膽顫？

每趟旅行都在斤斤計較行李箱的重量，深怕一個不小心就破表又傷荷包。公主遊輪無行李限重規定，只要合乎海關規定又搬得上船的物品都可帶回家。除了在遊輪上的專賣店提供各式各樣的免稅精品與紀念品，還有許多參加日本行程的人都會藉機搬回如水波爐、多樣小家電等較重的戰利品，血拼不再擔憂行李箱裝不下或是超重，把喜歡的、想要的通通帶回家。

徵兆五：出國變啞巴！鴨子聽雷只能靠肢體語言？

出國最怕就是語言不通、文化隔閡、溝通不良等，但在遊輪旅遊中，這些都不用擔心。像是公主遊輪有來自各國的服務人員，高客服比率也提高乘客滿意度；以及繁體中文的公主日報，遊客們能輕鬆看懂船上每個節目與活動，在船上也是行程滿檔；日報上更有當地風土民情、特色景點介紹，當然也可以事先預定好公主遊輪岸上觀光行程，包準能輕鬆玩又可以玩到精華。

徵兆六：體力腳力不給力，一趟旅行需要多段休息？

不論是因為年齡、體力的限制，或是帶著小朋友與老人家出門旅遊，都需要在旅途中安排許多休息點以免體力不支。而遊輪旅行等同於行動式度假村，白天輕便包包下船輕鬆遊，晚上回到船上好好休息，尤其公主遊輪艙房內提供睡眠大師所設計的奢享名床，讓人一覺好眠，隔天早上抵達下一個景點繼續玩，完全不需要煩惱還要拉車拉行李，省時、省力又能玩得盡興。

公主遊輪南北母港優惠 爸爸親子Fun暑假最低9,900元 一起慵懶！

測試完自己的「懶」指數，遊輪旅遊是不是真的很適合自己呢！基隆港今年最大噸數的藍寶石公主號於暑假最後一個月與秋季，分別推出基隆港及高雄港出發行程限定優惠，還有11 月航程的最新優惠搶先曝光，讓消費者隨時都是開始享受發懶遊輪旅遊的好時機。

◎基隆出發行程：

➢ 沖繩、石垣島４天，出發日期：暑假期間每週四出發，NT$9,900起。

➢ 沖繩、石垣島、宮古島５天，出發日期：暑假期間每週日出發，NT$13,900起。

一、親子同遊優惠至八月底：

1. 親子同遊，第3.4人同行9,900元起

2. 2人1室，再享好禮2選1

好禮１：兩人同行最高減$10,000

好禮２：特定艙房艙任選一人半價

3. 早鳥報名送遊輪小費

※ 上述優惠不可與其他優惠合併使用

➢ 沖繩、石垣島（自主遊）4天：9/14.24.27*.30.10/7

➢ 沖繩、石垣島、宮古島（自主遊）5天：9/10.10/3.10*.14*

二、秋季優惠9/27-10/14

1. 第3.4人同行6,800起

2. 2人1室，每人16,900起

※ 9/27行程調整: [基隆啟航-海上日-石垣島-基隆抵達]

※ 10/10行程順序調整: [基隆啟航-那霸-石垣島-宮古島-基隆抵達]

※ 10/14行程順序調整: [基隆啟航-宮古島-那霸-石垣島-基隆抵達]

➢ 高知、宮崎、鹿兒島、釜山８天，出發日期：9/3，NT$19,900元起。

➢ 釜山、鹿兒島、別府、長崎８天，出發日期：9/17，NT$19,900元起。

三、11月心動優惠11/3-9

➢ 沖繩、石垣島（自主遊）4天：

※11/03.09，第3.4人同行NT$4,800元起。

※11/06出發享第2人半價，第3.4人同行NT$4,800元起。

◎高雄母港航次：

➢ 沖繩5天，出發日期：10/24，NT$ 29,900起。

➢ 沖繩、宮古島6天，出發日期：10/19，NT$35,990起。

➢ 香港、下龍灣6天，出發日期：10/28，NT$35,990起。

高雄港早鳥優惠內容：

即日起~2017年7月31日止 10/19、24、28三航次

下訂雙重送

1. 送遊輪小費

2. 兩人一室艙房 第二人27,900元起

加碼禮

1. 刷卡分6期0利率(限團費全額)

2. 免費艙房等級升等(升一等)

3. 公主遊輪專屬遮陽傘(數量有限，送完為止)

限量艙房 搶購價

10/24日航次 第3.4人同行，NT.19,900元起

※優惠艙房數量有限，額滿為止

※此活動不可以其他優惠活動並用

想了解公主遊輪的更多訊息，請參考公主遊輪官網：www.princesscruises.com.tw