（中央社記者繆宗翰台北1日電）中共總書記習近平今天在解放軍建軍90周年大會中，強調黨對軍隊的權威。學者董立文分析，習的說法彰顯他亟欲在中共19大前鞏固「習核心」地位，並使解放軍成為「個人黨衛軍」。



中共總書記習近平今天在中國人民解放軍建軍90周年大會重申「黨指揮槍」的重要性。他並對軍隊強調「四個意識」，要求全軍要強化政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。



台灣智庫諮詢委員、民進黨中國事務部前主任董立文今天對中央社記者表示，習近平所提到的「黨指揮槍」到「四個意識」，都是強調「黨對軍隊的領導權」，而習近平則被視為黨的核心，因此這次的談話顯示習近平企圖全面掌握軍隊的決心。



香港明報曾報導，去年10月的中共第18屆中央委員會第6次全體會議上，將中共總書記習近平確立為「全黨的核心」。



而在中國大陸今年「兩會」的各項文件，從政府工作報告到全國人民代表大會、中國人民政治協商會議、最高人民法院和最高人民檢察院的工作報告，都提到「以習近平為核心的黨中央」。



董立文也提到，習近平在7月30日在內蒙古朱日和基地閱兵時，是全場唯一一個中共領導人。而這次建軍90周年閱兵，也未循往例邀請前任領導人出席，顯示習近平試圖使解放軍成為他的「個人黨衛軍」。



此外，中、印部隊在不丹、印度和西藏邊境三角交會地帶的洞朗地區對峙迄今已超過一個月。中國大陸駐印度代理武官周波昨天表示，「堅定不移捍衛國家主權和領土完整，有信心、有能力應對各種安全威脅和挑戰。」



習近平今天也提到「我們絕不搞侵略擴張」，但有戰勝一切侵略的信心。「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」



對此，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌認為，習近平今天的說法，與他7月30日在朱日和閱兵時提到的解放軍「永遠聽黨的話，跟黨走，黨指向哪裡，就打到哪裡」的說法前後呼應。目前中印邊境對峙超過一個月，某種程度上也有威嚇印度的意思。



董立文則表示，習近平今天僅提及「不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」，並未提到「任何國家」，可見談話對內威嚇成分高於對外喊話。



董立文認為，從目前的態勢分析，習近平絕對是中共內部最有權勢的人。但他也質疑，若習近平權力真的鞏固，是否需要如此頻繁且大張旗鼓來彰顯權力地位？



由此可見，雖然中共在第19次全國代表大會（中共19大）前不斷強調「習核心」的權威性，但「習核心」是否鞏固，恐仍待19大後新的中共領導班子誕生，才能一窺習近平的權力結構。1060801