西南氣流加午後對流 全台有大雨豪雨中央社 (2017-08-01 15:45)
（中央社記者陳葦庭台北1日電）西南氣流加上對流發展旺盛，中央氣象局今天發布豪雨特報，全台和金門、馬祖等21縣市有大雨或豪雨發生，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
氣象局豪雨特報警戒縣市包括台南市、高雄市和屏東縣山區；大雨特報縣市則為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣和連江縣。1060801
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