翰品花蓮早午餐主餐系列

【旅遊經 編輯部報導】



今已8月1日，象徵著暑期長假已過了一半，民眾不妨把握剩下一半的假期，好好計劃全家出遊！其中位於花蓮的翰品酒店推出全新「擁抱陽光早午餐」！業者抓準現代人生活作息不同的改變，打破傳統飯店用餐模式，結合飯店戶外硬體遊樂設施，在住客較少的早午餐時段，開放餐廳客人使用，營業時間為平日11:00~13:30推出早午餐主餐單點方式，並搭配自助吧檯吃到飽，挑戰CP值高、坪數最大的親子餐廳，且在8月底前，推出「四人同行一人免費」優惠，而這種形式無疑也為飯店本身再另闢一段新商機。



翰品花蓮游泳池畔翰品花蓮兒童沙坑

早午餐的用餐地點，選在最受新人喜愛的「雲河廳」，落地窗外有色彩繽紛的幾米裝置藝術點綴著蔚藍的游泳池，還有今年新推出的戶外沙坑小木屋、兒童戲水池。即日起至8月底，「擁抱陽光早午餐」推出「四人同行一人免費」促銷活動，敬老價享原價折抵100元優惠。



翰品花蓮王澤清主廚與唐玉書總經理翰品酒店_花蓮總經理唐玉書表示，此專案將花蓮最熱情的陽光和翰品酒店最獨特的親子設施以及美食口碑做結合，好吃好玩好Fu一次全滿足，希望可以提供客人不一樣的親子用餐新選擇，持續搶攻暑期時機的親子商機。

翰品酒店為花蓮唯一推出早午餐的五星級飯店，採單點主餐搭配自助吧檯吃到飽的用餐形式，配合七周年慶，以義大利麵及當令蔬菜的「普羅旺斯田園時蔬」；金黃班尼狄克蛋搭配火腿及洋芋泥，滑口的水波蛋和火腿的「日安水波蛋」；以紅藜特製漢堡及具豐富營養價值的牛番茄挖型後放入半熟蛋，另有培根捲香腸、藍莓優格脆球的「陽光番茄紅藜蛋堡佐彩虹沙拉」。



另外，還有將吐司挖型後，加入產地直送的海鮮、培根片以及巧達海鮮湯的「蜜磚海鮮」；養生紅藜特製漢堡加入起司豬肉，搭配解膩的生菜、酸黃瓜，附上脆薯的「健康紅藜麥豬肉堡」；猛草蝦搭配主廚特調醬烤豬肉、雞肉串的「生猛海陸串燒佐主廚特調」，以及另一款，以夏艷晶鑽水果麵，來搭配夏季當令食材佐秘製醬等不同的餐點可供選擇！

圖片：花蓮翰品提供