全國資料應用黑客松競賽 虎尾科大資工系榮獲第三名中央社 (2017-08-01 14:43)
全國資料應用黑客松競賽 虎尾科大資工系榮獲第三名
(中央社訊息服務20170801 14:42:57)國立虎尾科技大學資工系三乙學生黃一倫、何昇榕、劉家豪與王翊安四位同學在林武杰老師指導之下，參加全國『資料應用黑客松-嘉義黑蚵松』競賽，榮獲「資料視覺化組」第三名，獎金五萬元。本次競賽是OPEN DATA資料應用黑客松競賽，於 106年7月16日在嘉義舉辦，以臺灣各地方政府施政議題為主題，號召民眾一起解析問題、解決問題，於有限的時間內完成資料清理或視覺化，並提出解決方案，協助強化地方政府資料蒐集品質，並運用地方開放資料解決問題，擴大地方政府及民間的合作效益。
虎尾科大資工系林武杰老師表示開放資料的處理透過大數據分析，可以有效呈現具有特別意義的資訊，這次競賽虎尾科大學生選擇以「人口變遷」為主題，利用最新 3D VR 程式設計技術，提供使用者沈浸式資料視覺化經驗，透過該作品的呈現可以清楚顯示人口變遷對地方與全國各學校個別的衝擊程度，這些視覺化資訊可以有效提供地方政府以及相關單位在擬定政策時做參考。
訊息來源：國立虎尾科技大學
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