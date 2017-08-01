正修「版Ing視界」國際版畫展 機場入出境遊客吸睛



(中央社訊息服務20170801 14:28:39)就在暑期出國人口攀升的同時，正修科技大學特集結25位版畫藝術家在高雄國際機場中央藝廊舉行「版Ing視界──國際版畫多樣聯展」，呈現凹、凸、實物、數位版印技法，吸引入出境旅客目光。 「版畫」最早被運用在拓印石碑上的文字，隨著印刷技藝演進及國際間的交流，印刷技藝開始傳至中國以外地區，並與當地文化融合孕育出各具代表特色的「版印技術」，如日本浮世繪與西方版畫藝術。 高雄國際機場中央藝廊正展出由昇恆昌基金會主辦、正修科大策展承辦的「版Ing視界──國際版畫多樣聯展」，運用技巧與版種特性相互搭配，每件作品展現自我風格的同時，也呈現出各版種的不同特性，包括有平、孔、併用與創新樹脂版印技法。 國內當代木刻水印專家郭榮華的作品以布袋戲偶地方戲曲形象為標誌，創作主題「陰陽師」運用水印木刻凹凸版技法，呈現木刻工藝之美。 十青版畫會創會員賴振輝的作品「古意新姿」以紙版為主底、木版為輔，紋理交互堆疊相映成趣，跨越式符號拉近時間距離，訴說傳統與現代的對話，將併用版特色發揮得淋漓盡致。 現任友點子工作室總監陳昱儒作品以數位版及併用版為創作主軸，作品「鯤島III」發想自莊子「逍遙遊」篇，鯤島是台灣古稱之一，鯤島既是居民生息空間，也是人文歷史的舞台，將科技與藝術完美結合。 正修科大藝文處長吳守哲表示，學校承辦高雄國際機場出境廳三樓中央藝廊策展，期待將更豐富的資源分享給更多藝術欣賞人口，透過作品與民眾交流，多元呈現視覺藝術表現。 本次「版Ing視界──國際版畫多樣聯展」除國內版畫藝術家外，更有旅外版畫藝術家及智利籍藝術家創作，共展出25件作品，展期自即日起至9月6日。



訊息來源：正修科技大學



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