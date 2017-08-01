（中央社台北1日電）涉貪的大陸前山西副省長任潤厚已因病去世，但法院仍於7月25日做出一審宣判並沒收其違法所得。陸官媒今天強調，這場「缺席」宣判釋放明確信號，貪官不要繼續做「人死帳爛」的白日夢。



任潤厚因病去世已2年9個月，揚州中級法院7月25日對他的一審宣判作出裁定，沒收違法所得人民幣1295萬餘元、港幣42萬餘元、美元104萬餘元、歐元21萬餘元、加元1萬元及孳息，以及物品135件都上繳國庫。



新京報4月曾報導指出，從2009年到2016年，已有243名中共官員自殺；在中共十八大後，有158人自殺。這243名自殺官員中，選擇跳樓的有140人，占57.5%。



中共最高人民檢察院官媒「檢察日報」今天對此發表專文強調，這場「缺席」的宣判，向社會釋放了一個明確信號：貪官一死百了已成昨日傳說，中央反腐決心從未有過動搖。



文章表示，在人民的潛意識堙A一直存有死者為大的觀念。從以往的情況看，即便是反腐領域也深受這種習俗影響。貪官一旦死亡，追查也就隨之中斷，無論貪多貪少、罪重罪輕，基本上都是能放一馬放一馬。對死亡的貪官法外開恩，看似充滿了人情味，卻在客觀上埋下了「人死帳爛」的隱患。



文章指出，的確有一些貪官抱有人死帳爛的幻想。在位時，他們利用手中權力大肆撈取不義之財，做著既想當官又想發財的美夢。東窗事發後，為了逃避追責保全贓款，有的索性來個慷慨赴死。以為這麼做，就能夠博取組織同情，就可以一死百了。



文章強調，站在群眾的立場來講，這個帳當然不該爛。如果死亡成了貪官的護身符，成了反腐的分水嶺，勢必會削弱群眾的獲得感。無論涉貪官員健在也好、死亡也罷，只要違法亂紀都應徹底清算。



文章指出，2012年刑事訴訟法修正時首次增加「特別程序」。其中第280條規定，對於貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年後不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人已經死亡，依照規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產。



文章最後強調，任潤厚在去世近三年後仍被追繳違法所得，就是一個最好的例證。此案也給其他領導幹部提了個醒，在從嚴治黨的當下，千萬別誤判了反腐的形勢，低估了肅貪的決心。繼續做人死帳爛的白日夢，必將落個竹籃打水一場空的下場。1060801